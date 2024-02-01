«Неубиваемый» японский внедорожник привезут под заказ

На рынке РФ появились «вечные» Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6,5 млн рублей

Новые рамные внедорожники Toyota Land Cruiser 70-й серии от японского производителя завозятся в нашу страну дилерами и частниками по цене от 6,5 до 9,9 млн рублей. Несмотря на цену, автомобили востребованы у покупателей, которые называют их «вечными» и «неубиваемыми».

За 6,5 млн рублей дилер во Владивостоке готов привезти под заказ новый Toyota Land Cruiser 76 2023 года выпуска. Клиент получит за эти деньги экземпляр с турбодизелем V8 объемом 4,5 л мощностью 205 л.с. и МКП.

Toyota Land Cruiser 70

Как правило, японские автомобили отлично справляются со своей задачей при езде по бездорожью. Поэтому в таких машинах самый обычный пластмассовый руль (бывают исключения), аналоговая панель приборов, классический «ручник» и жесткий пластик в салоне.

Цена на бензиновый Toyota Land Cruiser 71, под капотом которого атмосферный двигатель объемом 4,0 л мощностью 228 л.с., с классическим автоматом, будет дороже – дилер из Новосибирска привезет его за 7 млн рублей.

В продаже есть внедорожники Toyota Land Cruiser 2024 года выпуска, но только под заказ, в частности, пикап с дизельным мотором мощностью 205 л.с. оценили в 7 млн рублей, а с бензиновым двигателем мощностью 228 л.с. привезут за 9,8 млн рублей. У последнего заявлены галогеновые фары и фонари, светодиодные «противотуманки», салон из кожи коричневого цвета, мультимедийная система на базе ОС Android с вертикальным дисплеем и современный мультифункциональный руль с изысканной вставкой из дерева.

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Источник: avtonovostidnya.ru