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Porsche, Ferrari, Audi – эти автомобили преступников продадут с молотка

Дорогие спорткары, изъятые у наркоторговцев, продадут с аукциона

3 февраля 2023 года пять необычных спортивных автомобилей будут выставлены на аукцион. Они были изъяты правоохранительными органами Франции у торговцев наркотиками и других преступников.

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В аукционном каталоге указаны два Porsche 911 Carrera 4 GTS Type 991 мощностью 450 л.с. и с пробегами менее 40 000 км. Эти спорткары оцениваются в сумму от 90 000 до 120 000 евро (8,8-11,7 млн рублей).

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Третий лот – тоже Porsche, но уже 911 (993) Carrera мощностью 272 л.с. с пробегом 190 000 км. Он оцениваетсяв сумму от 30 000 до 50 000 евро (2,9-4,9 млн рублей).

Четвертый автомобиль Audi S3 Sportback не имеет документов. Это автомобиль мощностью 300 л.с., а продать его могут за 30-35 тысяч евро (2,9-3,4 млн рублей).

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Кирилл Панов
02.02.2024
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