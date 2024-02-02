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Toyota Motor приостановила поставки 10 моделей, включая Land Cruiser 300 и Hilux

В Toyota приняли решение продлить остановку 6 производственных линий

Руководство одного из ведущих японских автоконцернов Toyota Motor приняло решение продлить остановку шести производственных линий до 5 февраля. Об этом сообщили японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о четырех заводах, расположенных в Японии, остановке которых предшествовал скандал с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей со стороны ее подрядчика Toyota Industries Corporation. Ранее японский телеканал NHK сообщил, что производственный процесс остановлен до 1 февраля.

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По сообщению Toyota Motor, приостановлены поставки 10 моделей с двигателями, у которых были выявлены нарушения при прохождении процесса сертификации. Речь, в том числе, идет о внедорожнике Land Cruiser 300 и пикапе Hilux.

Напомним, в 2023 году Daihatsu, «дочка» Toyota, была фигурантом скандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями. Отмечалось, что нарушения могли серьезно повлиять на безопасность во время эксплуатации автомобилей. Компания выявила более 170 нарушений в отношении десятка моделей, в том числе под брендом Toyota. В итоге было принято решение приостановить поставки в Японии и за рубеж всех автомобилей Daihatsu, а также продаваемые под брендом Toyota Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
02.02.2024
Фото:Unsplash
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