Агентство «Автостат» анонсирует важное мероприятие для автобизнеса

14 февраля в Москве пройдет форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»

Нынешняя ситуация поставила перед автобизнесом серьезные задачи, а начало года – важное время, чтобы определить стратегию поведения на рынке. Для этого нужны ориентиры, цифры, факты, взгляд специалистов разных направлений. Вместе с экспертами посмотрим на основные события 2023 года и на то, как они влияли на экономику, доходы населения, готовность к крупным покупкам. Попробуем понять стратегию Центробанка и оценить возможные сценарии развития событий в 2024 году.

Что еще будет влиять на автобизнес? Какие возможности и риски видят эксперты сегодня? Какие меры поддержки обещаны автобизнесу со стороны государства, чтобы нивелировать удорожание автомобилей и повышенные кредитные ставки? Какие производственные планы наметили для себя сборочные предприятия и дистрибьюторские компании, которые привозят машины из других стран?

На форум приглашены представители отечественного автопрома (АВТОВАЗ, «Москвич», «Моторинвест», «Атом», «Автотор»), чтобы участники форума могли «из первых уст» прояснить для себя положение дел на сборочных предприятиях страны, узнать о запуске новых автокомпонентных производств, о планах по выпуску и выводу новых моделей, о новых угрозах и рисках, связанных с макроэкономикой и геополитикой.

Приглашенные на форум дистрибьюторы китайских компаний обещают поделиться своими перспективными планами. Некоторые из них показали в 2023 году рекордные продажи на российском рынке. Однако, 2024 год будет и для них непростым из-за растущей конкуренции: в 2023 году на рынок страны зашли два десятка абсолютно новых для россиян брендов из КНР. В наступившем году процесс захода новых марок продолжится, а соответственно, структура рынка будет меняться и дальше. Какие риски стоят за этим? Обсудим на встрече – при участии ведущих игроков и экспертов.

Необычайно разнообразно будет представлен в этом году и финансовый блок мероприятия – автокредитование, автолизинг, автострахование. В целом на форум уже заявлено порядка 50 спикеров: программа не только обширна, но и динамична. А кроме того, часть ее для большей эффективности разбита на потоки и разные залы. Идя навстречу пожеланиям, организаторы форума сочли необходимым выделить в отдельные блоки темы автосервиса, автокомпонентов и новых технологий.

Кроме того, в рамках форума состоится торжественное вручение премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value – 2024)». С учетом изменения структуры рынка и ухода целого ряда марок – весьма вероятно, что в числе номинантов и победителей в этом году мы увидим новые имена.