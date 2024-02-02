Обновленный Explorer: у него крутая мультимедийка и интерьер в стиле техно

Ford показал Explorer 2025 года с высокотехнологичным интерьером

Внедорожник Ford Explorer подвергся комплексному рестайлингу с обновлением экстерьера, интерьера и технологий. Теперь у автомобиля решетка радиатора большего размера, современные светодиодные фары, передняя защитная пластина, а также более низкие и широкие воздухозаборники, визуально делающие внедорожник ниже.

У обновленного Ford новая мультимедийная система Digital Experience из 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов и информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном диагональю 13,2 дюйма. Система поддерживает Apple Carplay и Android Auto, а также Google, что означает встроенные Google Maps, Google Assistant и Google Play.

Ford Explorer

В части безопасности и помощи водителю все модели в базе оснащены системой Ford Co-Pilot 360 Assist+. Что касается версии ST-Line, ST и Platinum то они оснащены BlueCruise – бесплатно эту систему можно использовать только 90 дней. Система позволяет управлять авто без помощи рук, менять полосу движения и положение в ней. Также она помогает при торможении, ускорении и рулевом управлении.

Даже в базе новый Ford Digital Experience оснащен подогревом сиденья водителя с 10-позиционной регулировкой и сиденьем переднего пассажира с электроприводом с подогревом в четырех направлениях. В салоне восемь портов USB, три розетки на 12В и встроенный модем с возможностью подключения 5G. Есть пакет для буксировки прицепа класса III.

Ford Explorer

Под капотом четырехцилиндровый двигатель EcoBoost объемом 2,5 л или EcoBoost V6 объемом 3,0 л, они работают в паре с девятиступенчатой ​​АКП. Информацию о производительности в компании не обнародовали, но традиционно модели EcoBoost с четырьмя цилиндрами способны разогнаться до 97 км/ч за 6 секунд. Стоимость базовой Active стартует от 41 220 долларов (3,7 млн рублей по актуальному курсу). Дилеры уже начали принимать заказы, а первые экземпляры поступят в салоны во втором квартале 2024 года.

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Источник: speedme.ru