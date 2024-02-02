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Lada Niva по итогам 2023 года стала самым популярным внедорожником на вторичке

В «Автостате» Инфо зафиксировали рост продаж на 24% SUV с пробегом в 2023 году

Продажи кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на вторичном рынке России по итогам 2023 года выросли на 24% и составили 1,69 млн автомобилей. Такие цифры обнародовали эксперты аналитического агентства «Автостат Инфо». Самой популярной моделью в сегменте стала отечественная Lada 2121 Niva.

Согласно статистике «Автостат Инфо», в целом по стране в 2023 году реализовано 1,691 млн автомобилей SUV. Этот показатель на 24% больше, чем за аналогичный период 2022 года — 1,363 млн экземпляров. Доля авто с пробегом SUV-сегмента в общей структуре автомобильного рынка в 2023 году составила 28%.

По данным Автостат
По данным Автостат
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Перерегистрации самой востребованной модели в этом сегменте, Lada Niva 2121, выросли на 13% в отчетный период, составив 102 691 экземпляров. На втором месте с существенным отрывом от Лады идет Chevrolet Niva — 74 906 экземпляров, это на 11% больше итогов 2022 года.

Также в топ-5 вошли модели Toyota — кроссовер Toyota RAV4, перерегистрации которого выросли на 19% до 53 538 штук, и внедорожник Toyota Land Cruiser. Его рост перепродаж увеличился на 13% и составил 51 460 штук. Замыкает первую пятерку SUV с пробегом Kia Sportage, его показатель перерегистраций вырос на 29% до 47,6 тысяч экземпляров.

Согласно анализу продаж SUV с пробегом в 2023 году, в четвертом квартале объемы реализации начали падать. В частности, в период с октября по ноябрь показатели снизились с 143,4 тысячи до 135,2 тысячи штук, а в декабре продажи упали до 130,4 тысячи экземпляров. Максимальный рост рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом показал в августе — тогда показатели выросли до 167 тысяч экземпляров.

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Источник: avtostat-info.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lada, Инфографика Автостат
02.02.2024
Фото:Lada, Инфографика Автостат
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