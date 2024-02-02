Барабанные тормоза проверены временем, значит – надежнее? Мнение эксперта
На современных автомобилях распространены два типа тормозных механизмов – барабанные и дисковые. Преимущества и недостатки каждого рассмотрел эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
Барабаны – это тормозные механизмы закрытого типа, все их детали (цилиндры, пружины, колодки) защищены от грязи и пыли. Достигнув предела совершенства с точки зрения конструкции, включив в себя современную систему АБС, барабанные тормоза не сдают позиций.
Их преимущества:
- дешевая отработанная конструкция
- хорошая защита от грязи
- большой ресурс колодок из-за значительной по площади рабочей поверхности
- простое и удобное совмещение с механизмом стояночного тормоза.
Недостатки:
- значительные габариты и вес
- склонность к перегреву в условиях чрезмерно высоких нагрузок
- неравномерный износ колодок
- при низком качестве материала фрикционных накладок, возможно примерзание их к барабанам.
- при попадании крупных песчинок возможен скрежет во время работы.
Среди преимуществ дисковых тормозов эксперт называет их легкость и компактность, простоту сборки, лучшее охлаждение. Их износ легче диагностировать.
Недостатки:
- защита от грязи считается недостаточной
- меньше ресурс
- если редко ездить, появляется коррозия части поверхности диска
- сложная организация привода стояночного тормоза и затрудненная замена колодок на задней оси.
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
- Конечно, за дисковыми тормозами будущее. Ведь трудно представить себе бесшумные и обтекаемые электромобили, тормозящие при этом скрипучими барабанными тормозами. Но пока что на недорогих автомобилях барабанные тормоза на задней оси, да еще и в импортном исполнении, требуют меньше забот, чем дисковые. А возможную неравномерность срабатывания компенсирует АБС.
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