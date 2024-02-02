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Барабанные тормоза проверены временем, значит – надежнее? Мнение эксперта

Эксперт Ревин рассудил, какие тормоза лучше: барабанные или дисковые

На современных автомобилях распространены два типа тормозных механизмов – барабанные и дисковые. Преимущества и недостатки каждого рассмотрел эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Барабаны – это тормозные механизмы закрытого типа, все их детали (цилиндры, пружины, колодки) защищены от грязи и пыли. Достигнув предела совершенства с точки зрения конструкции, включив в себя современную систему АБС, барабанные тормоза не сдают позиций.

Их преимущества:

  • дешевая отработанная конструкция
  • хорошая защита от грязи
  • большой ресурс колодок из-за значительной по площади рабочей поверхности
  • простое и удобное совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Недостатки:

  • значительные габариты и вес
  • склонность к перегреву в условиях чрезмерно высоких нагрузок
  • неравномерный износ колодок
  • при низком качестве материала фрикционных накладок, возможно примерзание их к барабанам.
  • при попадании крупных песчинок возможен скрежет во время работы.

Среди преимуществ дисковых тормозов эксперт называет их легкость и компактность, простоту сборки, лучшее охлаждение. Их износ легче диагностировать.

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Недостатки:

  • защита от грязи считается недостаточной
  • меньше ресурс
  • если редко ездить, появляется коррозия части поверхности диска
  • сложная организация привода стояночного тормоза и затрудненная замена колодок на задней оси.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

- Конечно, за дисковыми тормозами будущее. Ведь трудно представить себе бесшумные и обтекаемые электромобили, тормозящие при этом скрипучими барабанными тормозами. Но пока что на недорогих автомобилях барабанные тормоза на задней оси, да еще и в импортном исполнении, требуют меньше забот, чем дисковые. А возможную неравномерность срабатывания компенсирует АБС.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
02.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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