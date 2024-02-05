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Visuva Tank 2024
5 февраля
Российская компания представила новый вездеход Visuva Tank
Вездеход Visuva Tank из Красноярска получил...

Российская компания представила новый вездеход Visuva Tank

Вездеход Visuva Tank из Красноярска получил новый, минималистичный дизайн

Компания Visuva из Красноярска – та самая, что недавно показала концепт колесного внедорожника, – обновила дизайн другого своего детища, гусеничного вездехода Tank. Отметим, что в отличие от вышеупомянутого концепта вездеход уже существует в качестве реально продаваемого продукта – цена таких машин составляет 7 миллионов рублей.

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«В этот раз мы решили увеличить обзор и сделать вездеход более обтекаемым и минималистичным», – говорят авторы проекты о новом дизайне.
Visuva Tank 2024
Visuva Tank 2024

В этом варианте площадь остекления у кузова Танка действительно несколько увеличилась, отдельные его фрагменты более плотно прилегают друг к другу, создавая ощущение интегрального «визора», вызывающего ассоциации с мотоциклетным шлемом. А форма кузова стала лаконичнее.

Visuva Tank 2024
Visuva Tank 2024

Пока это лишь концепт, о сроках постройки первого образца в этом дизайне компания не говорит. Разумеется, все машины Visuva собирает под конкретных заказчиков.

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Источник: Visuva

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.02.2024
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