Российская компания представила новый вездеход Visuva Tank

Вездеход Visuva Tank из Красноярска получил новый, минималистичный дизайн

Компания Visuva из Красноярска – та самая, что недавно показала концепт колесного внедорожника, – обновила дизайн другого своего детища, гусеничного вездехода Tank. Отметим, что в отличие от вышеупомянутого концепта вездеход уже существует в качестве реально продаваемого продукта – цена таких машин составляет 7 миллионов рублей.

«В этот раз мы решили увеличить обзор и сделать вездеход более обтекаемым и минималистичным», – говорят авторы проекты о новом дизайне.

Visuva Tank 2024

В этом варианте площадь остекления у кузова Танка действительно несколько увеличилась, отдельные его фрагменты более плотно прилегают друг к другу, создавая ощущение интегрального «визора», вызывающего ассоциации с мотоциклетным шлемом. А форма кузова стала лаконичнее.

Visuva Tank 2024

Пока это лишь концепт, о сроках постройки первого образца в этом дизайне компания не говорит. Разумеется, все машины Visuva собирает под конкретных заказчиков.

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Источник: Visuva