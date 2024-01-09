Мотор от Toyota, 280 л.с. и автомат — этот внедорожник преодолеет любой бурелом

В Сети нашли видео с процессом сборки инновационного внедорожника Visuva

Российский внедорожник Visuva отлично зарекомендует себя не только на бездорожье, но и в городских условиях. Об этом рассказал один из разработчиков отечественного инновационного автомобиля Дмитрий Зубрицкий.

В Сети обнародовано видео с процессом сборки внедорожника Visuva, по словам конструкторов, при его создании они вдохновились пикапом RAM TRX, сочетающим в себе высокую проходимость и огромный функционал.

Visuva

«Бывают либо красивые комфортные автомобили, либо проходимые, но не очень красивые. Visuva включает в себя всё», — рассказывает автор проекта.

Внедорожник красноярских разработчиков отличает уникальная рамная подвеска, аналогов которой на рынке пока нет. Благодаря ей Visuva сможет преодолеть любые препятствия, включая бурелом из поваленных деревьев. Во время тестирования в Красноярском крае внедорожник обошел таких конкурентов, как Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks, Polaris RZR и квадроцикл.

«Ощущение, будто сел в автомобиль бизнес-класса и покатался по асфальту. Хотя на самом деле внедорожник проехал 100 километров в тайге, по бурелому, по рекам, по болоту», – подчеркивает разработчик.

Автомобиль оснащен бензиновым мотором Toyota 1UZ V8 объемом 4,0 л и мощностью 280 л.с., и автоматической КП. Отмечается, что у потенциальных покупателей будет возможность выбора радиуса колес в пределах от 18 до 22 дюймов.

В планах – выпускать не менее 100 машин в год при условии строительства собственного завода. В перспективе планируется пополнить модельный ряд четырехместным вариантом, а также создать микроавтобус и пикап. Что касается цены, то, по словам разработчиков, внедорожник в базовой комплектации будет стоить не менее 6 млн рублей. Отмечается, что по документам Visuva будет вездеходом, поэтому оформлять автомобиль нужно будет не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре. Для управления Visuva владельцы должны иметь права тракториста-машиниста.

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Источник: nsk.tsargrad.tv

Фото: https://vk.com/visuva_tech