Совершенно новый кроссовер Geely замечен в России

Новый кроссовер Geely Boyue Cool решили привезти в Россию

Недавно в России был замечен новый кроссовер Geely Boyue Cool. Это «младшая» версия недавно выпущенного Atlas (Boyue L) второго поколения. Пока неизвестно, с какой целью в Россию привезли этот автомобиль. Возможно, это единичный экземпляр для изучения потенциального спроса, но не исключается и официальный запуск продаж.

Geely Boyue Cool

Вероятно, Boyue Cool привез дилер, поскольку такие автомобили уже появились в продаже на классифайдах, а на номерном знаке этого экземпляра указаны контакты крупной дилерской сети. Кроме того, силовые агрегаты Boyue Cool делит с другим компактным Geely – паркетником Coolray. Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который в Китае выдает 181 л. с., а также семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.

Необходимо отметить, что официальной информации о появлении Geely Boyue Cool в России пока нет. Однако тот факт, что автомобиль был замечен вблизи российского представительства Geely, говорит о том, что компания, как минимум, рассматривает возможность его продажи на российском рынке. Если Boyue Cool действительно появится в продаже, он станет конкурентом таким моделям как Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota RAV4.

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Источник: Автоновости дня