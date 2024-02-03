Great Wall готовит достойного конкурента Bentley и Rolls-Royce

Китайский автогигант Great Wall Motor готовится выпустить роскошный седан ZX

Автомобиль будет иметь впечатляющую длину 5500 мм и станет флагманом нового бренда ZX. Под капотом ZX будет скрываться мощный электрический двигатель, который обеспечит впечатляющую производительность и экологичность.

ZX

Конкретные характеристики пока держатся в секрете, но можно ожидать, что седан сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Запас хода на одной зарядке также должен быть внушительным, чтобы соответствовать высоким стандартам конкурентов.

Интерьер седана ZX обещает быть роскошным и комфортабельным. Ожидаются высококачественные материалы, современные технологии и продуманная эргономика. Салон будет просторным и вместительным, чтобы обеспечить максимальное удобство для водителя и пассажиров.

Дата начала выпуска седана ZX пока не разглашается, но ожидается, что он появится на рынке в ближайшие годы. Great Wall Motor не выпускал седаны в течение восьми лет, поэтому выход ZX станет важным событием для компании.

В России бренды Great Wall Motor представлены шестью марками: Haval, Tank, Ora, Wey, GWM Pickup и Poer.

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Источник: autohome.com.cn