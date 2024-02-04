Автомобили этих марок подешевели в России в январе

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Российский авторынок в январе отметился снижением цен на автомобили семи марок

Одним из наиболее заметных снижений цен стал шаг компании «Москвич». Седаны «Москвич 6» подешевели в двух версиях на 200 тыс. рублей или 7,1-7,6%.

Китайские автопроизводители также не остались в стороне от ценовой конкуренции. Chery снизила стоимость кроссовера Tiggo 8 в единственной комплектации Prestige/Prestige Plus на 240 тыс. рублей или 8,1%. Кроссовер Exeed TXL теперь доступен с новым «преимуществом», позволяющим сэкономить от 50 до 100 тыс. рублей. Jetour Dashing можно купить со скидкой 300 тыс. рублей. Dongfeng 580 также подешевел на 251 тыс. рублей или почти на 10%.

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«За рулем»-февраль: хорошие авто за 700 000 рублей; когда менять права; ESP для Лады

Changan предлагает скидки на модели Uni-K, Alsvin и EADOPlus в размере 40-100 тыс. рублей, а новый гибрид Uni-K iDD стал доступнее на 200 тыс. рублей. FAW объявил скидку в 200 тыс. рублей на все версии модели Bestune T77.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
04.02.2024
Фото:Depositphotos
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