Современные телефоны смогут реагировать на аварии

Samsung вслед за Google и Apple добавит в свои смартфоны функцию обнаружения ДТП

Данные о функции случайным образом обнаружил пользователь приложением Tasker на своём складном смартфоне Galaxy Z Fold5. С помощью этого приложения автор портала Android Police обнаружил датчик Car Crash Detect Wakeup, который отвечает за отслеживание автомобильных аварий.

Функция обнаружения автомобильных аварий впервые появилась в iPhone 14 и Pixel 4 в 2022 году. Она использует различные датчики телефона, такие как акселерометр, гироскоп и барометр, для определения, попал ли пользователь в аварию. Если телефон обнаруживает, что пользователь попал в аварию, он автоматически связывается со службами экстренной помощи и предоставляет им информацию о местонахождении и состоянии пользователя.

Компания Samsung ещё не объявила, когда функция обнаружения автомобильных аварий будет доступна на ее смартфонах. Однако, учитывая, что эта функция уже появилась в iPhone и Pixel, можно ожидать, что она будет доступна на всех флагманских смартфонах Samsung в ближайшем будущем.

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Источник: AndroidPolice