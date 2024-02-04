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Новый недорогой компактный кроссовер BYD имеет все шансы стать бестселлером

Компания BYD опубликовала официальные фотографии нового кроссовера BYD Yuan UP

До этого момента автомобиль был представлен только в камуфляже, но теперь мы можем рассмотреть его со всех сторон. BYD Yuan UP является самым маленьким кроссовером в семействе Yuan и базируется на архитектуре e-Platform 3.0.

BYD Yuan UP
BYD Yuan UP

Дизайн нового кроссовера следует обновленному языку дизайна Dragon Face от BYD. Он имеет прочный передний бампер, фирменный логотип Yuan, удлиненные светодиодные фары, затемненные стойки, дверные ручки заподлицо, необычную пластиковую отделку в нижней части кузова и пятиспицевые диски. Задний фонарь и спойлер на крыше придают автомобилю завершенный вид.

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BYD Yuan будет доступен в двух версиях с различным запасом хода, от 301 до 401 км по циклу CLTC. Размеры компактного кроссовера составляют 4310 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1675 мм в высоту, а колесная база равна 2675 мм. Он построен на электрической платформе e-Platform 3.0 от BYD.

Мощность силовой установки варьируется от 95 до 176 л. с. Автомобиль способен развивать скорость до 160 км/ч. Запас хода обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумуляторный блок ёмкостью 31 или 54,1 кВт·ч.

BYD Yuan UP
BYD Yuan UP

Стоимость нового кроссовера составит всего 14 000 долларов. С такой смешной ценой этот кроссовер действительно имеет все шансы стать бестселлером.

Источник: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
Фото:BYD
Количество просмотров 1
04.02.2024
Фото:BYD
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