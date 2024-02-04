Автомобиль за миллиард рублей продают в России: как он выглядит?

Дилер из Иркутска предлагает гиперкар Bugatti Divo по цене 1,12 млрд рублей

Дилер готов привезти гиперкар Bugatti Divo, выпущенный в 2020 году. Пробег составляет 560 километров, то есть на машине практически не ездили. Автосалон из Иркутска предлагает доставить машину в Россию из Монако всего за три недели.

Bugatti Divo

Гиперкар Bugatti Divo получил название в честь французского гонщика Альбера Диво, который выступал за команду Bugatti в 1920-х годах. Он дважды становился победителем гонки Targa Florio.

Bugatti Divo

Гиперкар Bugtti Divo приводится в движение восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями. Мощность мотора составляет 1479 л. с. Автомобиль способен разгонятся до 100 км/ч за 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 380км/ч.

Производство гиперкаров Divo было завершено в 2021 году. Выставленный на продажу автомобиль стал одним из последних. Всего было выпущено 40 экземпляров.

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Источник: Южный автомобиль