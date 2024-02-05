Госдума хочет ужесточить наказание за неподчинение сотрудникам ГИБДД

За отказ водителей подчиняться ГИБДД штраф составит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей

В Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение наказания за нарушения, связанные с невыполнением требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Это следует из электронной базы ГД.

Согласно законопроекту, размер штрафов будет увеличен с текущих 500–800 рублей до 7-10 тысяч рублей. Повторные нарушения будут наказываться лишением водительских прав до 6 месяцев. За нарушение правил перевозки грузов предлагается установить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целью его разработки является обеспечение безопасности и сохранности автодорог страны.

Авторы законопроекта считают, что существующие штрафы, установленные статьей 12.25 КоАП РФ, не соответствуют степени опасности совершаемых нарушений.

Статистика и анализ правоприменительной практики говорят о необходимости усовершенствовать административную ответственность в данной области.

А вот штраф за «опасное вождение» установить никак не могут. Многие считают, что принятая еще в 2016 году формулировка слишком размыта и сложно воспринимается. Если сейчас ввести наказание за это деяние, будет много судебных споров, обжалований и недовольства автомобилистов.

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Источник: sozd.duma.gov.ru