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КАМАЗ одобрил 3 задорных слогана для завода

КАМАЗ подвел итоги конкурса на лучшие слоганы по охране труда

На КАМАЗе завершился конкурс на лучший слоган по охране труда, организованный Объединенной первичной профсоюзной организацией компании. В конкурсе участвовали 140 сотрудников предприятия, которые представили более 400 слоганов, призывающих соблюдать меры безопасности. Жюри оценило актуальность и выразительность высказываний и назвало победителей.

Бронзовым призером стал слоган «Жизнь прекрасна – живи безопасно», созданный экономистом подразделения «АвтоЗапчасть «КАМАЗ» Миленой Гильмулиной.

Второе место заняла рекомендация «Проверяешь безопасность? Проверь её дважды», автором которой стала распределитель работ департамента спецтехники и содержания автодорог Венера Каторгина.

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И наконец, победил на конкурсе слоган «Безопасность – не лотерея. Не играй, а соблюдай!», созданный Ириной Васютиной, предцехкомом прессового цеха ПРЗ. В этом цехе ведётся горячая и холодная штамповка деталей, и там уж точно знают, как важно помнить о правилах охраны труда.

Все победители получат памятные подарки, а лучшие слоганы будут использованы в качестве лозунгов в производственных помещениях КАМАЗа.

Недавно на КАМАЗе подтвердили, что продолжают работу по внедрению отечественных автокомпонентов для новых грузовиков К5, а также сообщили о ходе реализации проекта «Локализация штампованных деталей кабины К5. Фаза 2». Еще весной 2022 года руководство автогиганта высказало намерение перевести производство грузовиков К5, начиная с января 2023 года, на сборку из отечественных комплектующих.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ

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За РулемАлексеева Елена
05.02.2024
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