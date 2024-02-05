Губернатор Самарской области рассказал, на каком автомобиле теперь ездит

Самарский губернатор Дмитрий Азаров пересел на новый автомобиль Lada Aura

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров решил пересесть на служебный автомобиль отечественного производства, сообщает РИН Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства региона. Сам губернатор поделился своим впечатлением на своей официальной странице в ВКонтакте, отметив, что уже неделю ездит на новом автомобиле и оценил его как отличный.

Это решение главы региона свидетельствует о его последовательной поддержке продукции российского автопрома личным примером. Кроме служебного отечественного автомобиля у губернатора также имеется личное транспортное средство отечественного производства.

Губернатор активно использует автомобили российского производства не только для передвижения в Самарской области, но и во время поездок за ее пределы. Например, на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года Дмитрий Азаров передвигался на своем отечественном автомобиле.

Важно отметить, что многие идеи и инициативы, высказанные губернатором в поддержку российского автопрома, впоследствии нашли поддержку на федеральном уровне. Например, предложение о закупке и использовании только российских автомобилей для автопарков органов власти, такси и каршеринга.

В личном гараже губернатора есть Vesta Sport. Он также пообещал, что в структуре служебного гаража количество автомобилей Лада будет все больше.

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Источник: РИА Новости