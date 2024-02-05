За ДТП с участием беспилотника ответит владелец — в Минтрансе разработан законопроект

В Минтрансе определили, кто ответит за ДТП с участием беспилотного автомобиля

В Минтрансе РФ предлагают сделать основным ответчиком – владельца беспилотного автомобиля в случае ДТП с его участием. Такой вывод сделали эксперты «Коммерсанта», ознакомившись с проектом закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС).

Отмечается, что закон запрещает оформлять аварии с ВАТС без участия ГИБДД, а страховые компании наделят правом запрашивать у владельцев беспилотников информацию из «черных ящиков» для возмещения ущерба.

Беспилотные легковые автомобили и грузовики с 2018 года тестируются на трассах такими компаниями, как «Яндекс», «Сберавтотех», КАМАЗ, «Магнит». Проект показал, что благодаря ВАТС аварийность сокращается на 90%, а затраты на грузоперевозки — на 30%. В 2021 году правительство допустило на дороги беспилотные авто без человека, в салоне в том числе, новый закон нужен именно для регламентирования подобного вида транспорта.

Специалисты Минтранса четко прописали в документе, что основную гражданско-правовую ответственность в случае ДТП несет владелец ВАТС, если он не докажет, что вред возник вследствие «непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Предусмотрена ответственность производителя, если будет доказано, что вред был причинен в связи «с конструктивными особенностями (недостатками) системы управления или ВАТС в целом».

Если авария произошла из-за отсутствия диспетчерского контроля, отвечать будет диспетчер – тот, в чьи обязанности входит дистанционный мониторинг состояния машины. Если ДТП произошло по причине плохого техобслуживания, отвечать будет дилер. Оформлять ДТП с ВАТС можно будет только при участии сотрудника ГИБДД, европротокол под запретом, и страховщики предъявят регрессный иск к владельцу, если софт не был вовремя обновлен.

В экспертном сообществе убеждены, что документ требует доработки. В частности, указывается, что законопроект описывает правила для ВАТС в части дорог общего пользования, но есть еще парки и придворовые территории, которые тоже нужно учесть в законе.

В Минтрансе пока не представили комментариев по законопроекту, он также ждет одобрения рабочей группы «Безопасность дорожного движения». Ее эксперты могут отправить документ на доработку: голосование пройдет уже на текущей неделе. После этого проект поступит в Правительство РФ, затем – в Госдуму, в Минтрансе надеются, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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Источник: kommersant.ru