Проверенные способы сократить расход бензина зимой — 7 приемов

Автоэксперт назвал 7 способов сокращения расхода топлива в зимнее время

При минусовых температурах двигатель автомобиля дольше работает на холостых, как следствие – топлива потребляется больше. Чтобы сократить расход бензина в зимнее время года, нужно следовать некоторым правилам. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов.

«Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше 5 минут, это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой», — напомнил собеседник издания.

Чтобы сократить расход топлива, есть семь способов, подчеркнул Рузанов. Во-первых, нужно сократить время работы двигателя на холостых. Движение на автомобиле должно быть плавное, а первые несколько километров нужно проехать на низких скоростях.

Во-вторых, сокращению времени прогрева автомобиля способствуют теплый гараж или подземная парковка. В-третьих, огромное значение имеет стиль вождения. Плохо убранные от снега магистрали сужают проезжую часть, поэтому не стоит ускоряться и резко тормозить, и нужно избегать пробок, потому что расход топлива в пробках вырастает в два раза. Качественный бензин – еще один хороший способ снизить расход топлива, подчеркивает Рузанов.

«Если заливать дешевый бензин, да еще и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака, то рискуете не только получить обратный эффект, расход топлива увеличится. От таких экспериментов может пострадать и здоровье машины. Возможна детонация в двигателе, а также ускоренный износ агрегата», — объясняет эксперт.

На расход топлива влияет и вязкость масла, использовать нужно аналоги с меньшей вязкостью, тогда автомобиль быстрее войдет в рабочий режим, констатирует Рузанов, и время работы мотора на холостых сократится. Не стоит забывать, что чем меньше вес автомобиля, тем легче его движение, поэтому нужно максимально разгружать автомобиль. Речь идет о наледи, скапливаемой в полостях машины после снегопадов. Ее своевременное удаление сохранит расход топлива.

Давление в шинах тоже может повлиять на расход бензина, от него зависит не только сцепление с трассой, но и управляемость машиной. Также должны быть правильными углы установки колес, иначе резина будет неравномерно изнашиваться, а двигатель будет затрачивать дополнительную энергию, чтобы поддерживать корректную управляемость автомобилем, резюмирует Рузанов.

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Источник: rg.ru