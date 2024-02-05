#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда
5 февраля
«Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда
Амберавто – новый бренд «Автотора» для...
Эксперты прогнозируют дефицит на авторынке России из-за китайского Нового года
5 февраля
Эксперты прогнозируют дефицит на авторынке России из-за китайского Нового года
Эксперты рассказали, когда ждать скидок на...
Стрелками показана область нанесения смазки
5 февраля
Дворники плохо чистят? Решаем проблему за минуту!
Эксперт «За рулем» рассказал, зачем зимой нужно...

Проверенные способы сократить расход бензина зимой — 7 приемов

Автоэксперт назвал 7 способов сокращения расхода топлива в зимнее время

При минусовых температурах двигатель автомобиля дольше работает на холостых, как следствие – топлива потребляется больше. Чтобы сократить расход бензина в зимнее время года, нужно следовать некоторым правилам. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов.

«Стоит помнить, что машина может работать во дворе не дольше 5 минут, это ограничение прописано в ПДД. Если за окном не экстремальный мороз, а средняя для зимы температура, этого времени вполне достаточно для разогрева машины перед поездкой», — напомнил собеседник издания.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Добротный автомобиль по цене Калины – 6 лучших вариантов

Чтобы сократить расход топлива, есть семь способов, подчеркнул Рузанов. Во-первых, нужно сократить время работы двигателя на холостых. Движение на автомобиле должно быть плавное, а первые несколько километров нужно проехать на низких скоростях.

Во-вторых, сокращению времени прогрева автомобиля способствуют теплый гараж или подземная парковка. В-третьих, огромное значение имеет стиль вождения. Плохо убранные от снега магистрали сужают проезжую часть, поэтому не стоит ускоряться и резко тормозить, и нужно избегать пробок, потому что расход топлива в пробках вырастает в два раза. Качественный бензин – еще один хороший способ снизить расход топлива, подчеркивает Рузанов.

«Если заливать дешевый бензин, да еще и с более низким октановым числом, чем указано на крышке бензобака, то рискуете не только получить обратный эффект, расход топлива увеличится. От таких экспериментов может пострадать и здоровье машины. Возможна детонация в двигателе, а также ускоренный износ агрегата», — объясняет эксперт.

На расход топлива влияет и вязкость масла, использовать нужно аналоги с меньшей вязкостью, тогда автомобиль быстрее войдет в рабочий режим, констатирует Рузанов, и время работы мотора на холостых сократится. Не стоит забывать, что чем меньше вес автомобиля, тем легче его движение, поэтому нужно максимально разгружать автомобиль. Речь идет о наледи, скапливаемой в полостях машины после снегопадов. Ее своевременное удаление сохранит расход топлива.

Давление в шинах тоже может повлиять на расход бензина, от него зависит не только сцепление с трассой, но и управляемость машиной. Также должны быть правильными углы установки колес, иначе резина будет неравномерно изнашиваться, а двигатель будет затрачивать дополнительную энергию, чтобы поддерживать корректную управляемость автомобилем, резюмирует Рузанов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
05.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0