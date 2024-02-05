Сделано в Китае — на авторынок РФ в 2024 году придут от 30 до 45 брендов из КНР

Автобренды из Китая вступят в ценовые войны друг с другом за покупателя в России

Начало года традиционно считается провальным для автомобильного рынка, но нынешний январь показал бурный рост: в России по итогам первого месяца года машин продано на 62% больше, чем в прошлом году.

В 2023 году российский авторынок демонстрировал динамику роста, по данным Национального рейтингового агентства (НРА), за 11 месяцев 2023 года в РФ продано почти 940 тысяч новых легковых автомобилей, на 65% больше, чем в 2022 году. Наряду с долей в 30% рынка у отечественной Lada, остальная доля у китайских марок, и лидерами продаж являются Chery и Haval. Автомобили европейских и японских брендов продаются на вторичном рынке.

В НРА прогнозируют, что вслед за ростом 2023 года рынок начнет падать на фоне высоких цен на авто, инфляционных ожиданий, сохранения высокой ключевой ставки, а также волатильности курса рубля. Итоги продаж 2024 года будут скромными во всех сегментах, считают эксперты. Высокая ключевая ставка будет давить на спрос, к тому же выросла стоимость лизинга и автокредитов. Поэтому авторынок будет зависеть от действий Центробанка по ключевой ставке.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ЦБ может снизить ставку не раньше второго квартала, поэтому в первом полугодии на авторынке ожидается небольшая стагнация. Но снижения цен на новые легковые автомобили при этом не будет, и вряд ли цены сохранят текущие значения, убежден Деев. Что касается вторичного рынка, там отмечается нехватка европейских машин в возрасте от трех до шести лет, хотя китайские машины с пробегом стали закрывать этот дефицит.

В 2024 году в России ожидается старт продаж от 30 до 45 новых моделей брендов из Китая. Как следствие, растет конкуренция между китайскими производителями, которые в борьбе за потребителя вступят в ценовые войны друг с другом.

Экспансия Китая на российский авторынок будет не только за счет новых брендов, но и за счет открытия сборочных производств на российской территории. Уже выпускают Москвич-3 – это перелицованный китайский JAC S3. А на заводе Nissan в Петербурге начали сборку авто под новым брендом Xcite, по неофициальной информации – в партнерстве с китайским Chery.

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Источник: vz.ru