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«Китайцам» все же удалось захватить российский рынок

В 2023 году китайские автопроизводители заняли 60% российского рынка

В 2023 году автомобильный рынок России претерпел значительные изменения, которые во многом были обусловлены влиянием Китая. Китайские автопроизводители продолжали укреплять свои позиции на российском рынке, а европейские, японские и американские бренды столкнулись с рядом проблем.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что в 2023 году Китай получил около 60% российского автомобильного рынка.

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По словам Целикова, оставшиеся запасы автомобилей европейских, японских и американских марок к концу 2023 года были исчерпаны. Альтернативный импорт не смог компенсировать потерю поставок автомобилей из других стран. Компании из Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран пытались увеличить объемы поставок своих автомобилей в Россию, но этого оказалось недостаточно для полного удовлетворения спроса.

В результате китайские автопроизводители заполнили пустоту, образовавшуюся на российском автомобильном рынке.

По словам Целикова, в конце 2023 года у дилеров скопилось около 200 тысяч непроданных автомобилей. Такое затоваривание было связано с несколькими факторами, в том числе с падением спроса из-за роста стоимости кредитов после повышения ставки Центробанка, а также с тем, что китайские производители заключают дилерские договоры при условии покупки определенного количества автомобилей.

Источник: Ruposters

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За РулемЛежнин Роман
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