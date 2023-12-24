«Китайцам» все же удалось захватить российский рынок
В 2023 году автомобильный рынок России претерпел значительные изменения, которые во многом были обусловлены влиянием Китая. Китайские автопроизводители продолжали укреплять свои позиции на российском рынке, а европейские, японские и американские бренды столкнулись с рядом проблем.
Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что в 2023 году Китай получил около 60% российского автомобильного рынка.
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По словам Целикова, оставшиеся запасы автомобилей европейских, японских и американских марок к концу 2023 года были исчерпаны. Альтернативный импорт не смог компенсировать потерю поставок автомобилей из других стран. Компании из Казахстана, Узбекистана, Турции и других стран пытались увеличить объемы поставок своих автомобилей в Россию, но этого оказалось недостаточно для полного удовлетворения спроса.
В результате китайские автопроизводители заполнили пустоту, образовавшуюся на российском автомобильном рынке.
По словам Целикова, в конце 2023 года у дилеров скопилось около 200 тысяч непроданных автомобилей. Такое затоваривание было связано с несколькими факторами, в том числе с падением спроса из-за роста стоимости кредитов после повышения ставки Центробанка, а также с тем, что китайские производители заключают дилерские договоры при условии покупки определенного количества автомобилей.
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Источник: Ruposters
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