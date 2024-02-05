Эксперты прогнозируют дефицит на авторынке России из-за китайского Нового года

Эксперты рассказали, когда ждать скидок на авторынке России

Российские дилеры начали 2024 год с переполненными складами, при актуальной ключевой ставке такая ситуация грозила им большими финансовыми потерями, поэтому на протяжении января дилеры предлагали значительные скидки, чтобы расчистить склады.

В «Автостате» подсчитали, что в январе россияне купили 80,2 тысячи автомобилей. Этот показатель превышает аналогичный за 2023 год на 77%. При этом отмечается, что это на 7% меньше, чем в январе досанкционного 2022 года, тогда было продано 85,9 тысячи единиц. При этом аналитики зафиксировали некоторое снижение темпов роста продаж.

В январе 2023 года ушли зарубежные бренды, и на рынке образовался дефицит автомобилей, ситуация в январе 2024 года абсолютно другая: у дилеров полные склады российских и китайских брендов и разнообразие ассортимента. Все это влияет на рост рынка, констатирует директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Большинство автопроизводителей отказалось от традиционного повышения цен в начале года и даже снизило стоимость некоторых моделей. По мнению Шапринского, снижение цен объясняется наличием предложений и укреплением курса рубля. Эта ситуация может продлиться до середины или конца второго квартала с учетом актуальных заказов, стоков и автомобилей в пути.

В последнее время на рынке появилось много новых брендов, их конкурентоспособность влияет на ценовую политику, убежден руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

«Сохранятся ли скидки, определит февраль. В этом месяце в Китае пройдет двухнедельное празднование Нового года, в течение которого логистика из КНР будет затруднена. Поэтому проблема дефицита может снова стать актуальной», — подчеркивает эксперт.

Такая ситуация может спровоцировать сокращение количества и размер скидок. Нужно помнить и об инфляции, которая в перспективе способствует росту цен на автомобили, подытожил Ковалев.

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Источник: rg.ru