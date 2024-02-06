Инспектор ДПС запрещает снимать на видео. Он прав?

«За рулем» рассказал о нюансах видеосъемки при встрече с инспектором ДПС

«За рулем» поделился лайфхаками на случай встречи с инспектором ДПС и, в частности, еще раз акцентировал внимание на видеосъемке во время такой встречи. Автор напоминает, что ваше право вести видеосъемку зафиксировано в части 1 статьи 8 закона «О полиции». Однако на практике инспекторы зачастую относятся к таким съемкам как минимум настороженно. Иногда – и вовсе сообщают водителям о некоем запрете на видеосъемку сотрудников полиции, находящихся при исполнении.

На самом деле подобного запрета не существует. В упомянутом законе «О полиции» говорится противоположное: деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

Так стоит ли вести видеосъемку общения с инспектором? Да, если сочтете это необходимым – например, если засомневаетесь в легальности действий полицейского. В такой ситуации вы не нарушаете ничьи права и никоим образом не посягаете на букву закона.

Однако у этого вашего права, как и у всех остальных, есть обратная сторона. Подробно рассказываем обо всех нюансах общения с инспектором ДПС в новом материале «За рулем»!