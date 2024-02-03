На какие законы ссылаться при встрече с ГИБДД (памятка водителям)

«За рулем» делится лайфхаками на случай встречи с инспектором ДПС

Закон устроен таким образом, что у водителя обязанностей гораздо больше, нежели прав. Например, нельзя просто так взять и уехать, если инспектор остановил вас, но не представился (хотя обязан был). И, тем не менее, знать свои права все равно нужно. Тогда у инспектора будет меньше поводов для злоупотреблений, а у вас больше понимания, как защитить свои права.

1. Право выяснить причину остановки

Где это написано: ч. 4 ст. 5 закона «О полиции»

Что имеем на практике. Нормы поведения инспекторов ГИБДД регламентируются, главным образом, федеральным законом «О полиции». В законе четко сказано, что сотрудник полиции не может остановить автомобиль без каких-либо на то оснований. Такие основания он обязан довести до водителя. Это теоретическая часть. На практике сотрудник полиции вряд ли будет тормозить автомобили просто из любопытства. Если вы ничего не нарушали, поводом станет обычная проверка документов. Такое право сотрудника полиции закреплено в приказе МВД № 264.

Как поступить? Если вас остановили, не лишним будет первым поинтересоваться у инспектора: «Я что-то нарушил?». Так вы одновременно продемонстрируете свою уверенность и не оставите инспектору поводов промолчать о причине остановки.

2. Право узнать должность, звание и фамилию инспектора

Где это написано: ч. 4 ст. 5 закона «О полиции»

Что имеем на практике. Сотрудник полиции при обращении к гражданину обязан «назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения». Данное правило работает также в случае, когда вы сами обращаетесь к сотруднику полиции – допустим, вы подъехали к патрульному экипажу, чтобы сообщить о произошедшем поблизости ДТП.

Как поступить? Если сотрудник полиции отказывается представиться, подчиниться его требованиям все равно придется. Иначе вам грозит наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». А это – штраф от 500 рублей до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Есть шансы отделаться штрафом, но дожидаться решения суда все равно придется в изоляторе. Согласитесь, перспектива так себе. Так что если вам кажется, что инспектор вышел за пределы полномочий, пускайте в ход еще одно законное право водителя, а именно...

3. Право вести видеосъемку

Где это написано: ч. 1 ст. 8 закона «О полиции»

Что имеем на практике. Инспекторы – не медийные персоны и «работать на камеру» не любят. Иногда они и вовсе говорят водителям, что видеосъемка сотрудников полиции, находящихся при исполнении, запрещена. В действительности такого запрета не существует. Напротив, в законе «О полиции» говорится о том, что деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

Как поступить? Когда вы ведете видеосъемку, вы ничьи права не нарушаете, закон не обходите. Так что смело доставайте смартфон и фиксируйте действия полицейского, если у вас есть сомнения в том, что они легальны.

4. Право указать свои пояснения в протоколе

Где это написано: ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ

Что имеем на практике. Протокол является самым важным доказательством того, что вы совершили какое-то правонарушение. Вот почему так важно дать в нем свои пояснения, если вы не считаете себя виновным. Можно, конечно, отказаться подписывать протокол, но в таком случае у вас не будет аргументов для обжалования. Инспектор просто сделает в документе соответствующую запись, но само наказание от этого не изменится.

Как поступить? Вы намерены добиться справедливости? Тогда обязательно напишите в протоколе свои веские аргументы. Вот здесь можете заранее ознакомиться с бланком, чтобы потом судорожно не искать графу «Объяснения и замечания по содержанию протокола». Кстати, если места в ней не хватило, писать можно на полях или на оборотной стороне документа.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— Инспектор в протоколе указывает свою позицию. Если у водителя есть какие-то доводы или доказательства, которые помогли бы ему защитить свои права, он, конечно, в протоколе должен все написать. Свидетельские показания, видеодоказательства с регистратора или еще что-то подобное — все это надо тщательно зафиксировать. При этом писать, согласен водитель с мнением инспектора или не согласен, вообще не имеет смысла.

5. Право на обжалование и компенсацию морального вреда

Где это написано: ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ , ст. 53 закона «О полиции» , ст. 1069 ГК РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда»

Как поступить? Вот тут инструкция, как максимально упростить процесс. И еще: мало кто знает, но гражданин имеет право на компенсацию морального вреда от ГИБДД, если он был несправедливо наказан по какой-либо административной статье. Компенсировать можно расходы на почтовые услуги, оплату услуг адвокатов и юристов, а также моральный вред. Примеров положительных решений судов по таким делам в России пока не очень много, но они есть. Если тоже решили попробовать, загляните сюда – мы подробно расписали этот путь.

Обязанность водителя, о которой никто не знает

У каждого водителя есть неотъемлемые права, которыми можно и нужно уметь распоряжаться. Но помимо прав у нас есть еще и обязанность не злоупотреблять своими правами. Это, кстати, норма, закрепленная в статье 10 Гражданского кодекса РФ. Во время общения с инспектором ГИБДД важно оставаться не только законопослушным гражданином, но еще и порядочным человеком. Вот увидите – инспектор отплатит вам тем же.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Сигнал о недобропорядочности – особый аргумент для инспектора ГИБДД в диалоге с водителем. Я знаю случай, когда водитель, виновный в совершении административного правонарушения, в протоколе, составленном добросовестным инспектором ГИБДД, написал: «инспектор вымогал взятку», после чего инспектор уничтожил протокол и отпустил водителя. Конечно, это не красит сотрудника дорожной инспекции и не говорит о его высокой квалификации, но факт остается фактом. Зачастую инспекторы смущаются, когда их начинают снимать на видеокамеру, и идут, в связи с этим, на нарушения своих должностных обязанностей, отпуская нерадивых водителей с места административного правонарушения.