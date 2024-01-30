На зеркало заднего вида авто намотан пакет или тряпка? Срочно уезжайте — объясняем схему

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В ГИБДД рассказали, как из-за полиэтиленового пакета можно лишиться автомобиля

Наличие нового автомобиля свидетельствует о достатке человека, поэтому нечистые на руку дельцы идут на всякие ухищрения, чтобы нажиться за чужой счет и заработать легкие деньги. Представитель ГИБДД рассказал о новом способе развода автовладельцев при помощи обычного полиэтиленового пакета.

Зачастую водители, забирая свою машину со стоянки, находят под дворниками различные рекламные буклеты и записки. Но злоумышленники пошли дальше и стали использовать зеркала заднего вида с пассажирской стороны. Они наматывают на них тряпку или полиэтиленовый пакет в надежде, что водитель выйдет из машины, оставив дверь открытой.

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Когда автовладелец покидает салон машины, как правило, внутри остается сумка с телефоном, документами и кошельком. А если еще в замке зажигания находится ключ, то водитель может лишиться не только сумки со всем ее содержимым, но и самой машины.

Злоумышленники, наблюдающие за водителем на расстоянии, в удобный для них момент действуют молниеносно — воруют все ценное и даже угоняют автомобиль. Поэтому, если вы видите что-то подозрительное на своем транспортном средстве, просто уезжайте с парковки, и только уехав на определенное расстояние, спокойно избавляйтесь от всего лишнего, намотанного на детали машины.

Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
30.01.2024
Фото:Depositphotos
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