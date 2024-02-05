Из сугроба на трассу — эти советы помогут самостоятельно вытащить машину зимой

Автоэксперт рассказал, как выбраться зимой из сугроба без посторонней помощи

Если автомобиль застрял в снегу, не стоит паниковать и выжимать педаль газа, нужно выйти из машины и выяснить, что находится под колесами – «каша» или лед, и действовать по ситуации. Таким мнением с изданием ТСН24 поделился руководитель автосервиса Николай Киреенко.

«Не надо давить на педаль газа бездумно. Выйдите из машины и оцените, что именно не дает транспорту двигаться дальше – снежная «каша» или лед. Если рыхлый снег, необходимо расчистить пространство вокруг машины, освободив колеса и днище. Некоторые советуют метод спуска давления в шинах. Этот способ очень долгий и не будет эффективным, если сугроб слишком глубокий», — подчеркнул собеседник издания.

В отсутствие цепей можно попробовать подложить коврики под ведущие колеса, но не надо останавливаться до тех пор, пока автомобиль не выедет на ровное место, только потом подобрать коврики, отмечает Киреенко. Еще один способ – раскачка машины, тоже распространен среди водителей, но его методика отличается для машин с механикой и автоматом, подчеркивает эксперт.

«На механике раскачать машину проще всего. Необходимо тронуться и чуть заехать на бугор, а после отпустить педаль тормоза и включить заднюю передачу, откатываясь назад. Когда колесо заедет на противоположный край ямы – сменить передачу. Так необходимо двигаться до того момента, пока машина не начнет буксовать, вытягивая себя из снежного плена. Главное – чувствовать импульс, раскачивать транспорт, как маятник», – объясняет специалист.

На АКП раскачивать автомобиль нужно крайне осторожно, иначе из-за быстрого переключения из положения D и R через N сломается трансмиссия. Необходимо плавно трогаться в положении либо D, либо R, когда машина начнет откатываться от края ямы – отпускать педаль газа. Эти действия следует повторять до момента сцепления резины с дорогой. При этом нужно следить за тем, чтобы не перегреть коробку передач, объясняет Киреенко.

При полном приводе или блокировке дифференциала нужно их включить в момент выезда из сугроба. Если во время передвижения по заснеженной трассе появляется ощущение, что машина «вязнет», нужно включить пониженную передачу и ни в коем случае не останавливаться, при этом работая рулем, совершая плавные движения, подытожил Корнеенко.

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Источник: tsn24.ru