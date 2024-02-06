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Самое атмосферное кладбище машин нашли в Японии

Кладбище спорткаров – в Сети появилось любопытное видео из Японии

Где-то на просторах Японии есть место, куда отправляют гнить классические японские и американские спортивные автомобили.

Непонятно, где именно в Японии находится это кладбище и когда оно было снято. Что точно известно, так это то, что об автомобилях давным-давно забыли.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Беглый взгляд показывает несколько заброшенных Corvette C3, построенных в 1982-1986 годы. Но это только верхушка айсберга.

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Прогуливаясь среди небольших холмов, вдруг обнаруживаешь, что это вовсе не холмы. Это груды старых автомобилей, запчастей, металлолома и прочего мусора, заросшего травой и кустарником. Когда-то это была свалка.

Или же здесь был гараж – отчетливо видны остатки стен.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
06.02.2024
Фото:Youtube
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