Самое атмосферное кладбище машин нашли в Японии
Кладбище спорткаров – в Сети появилось любопытное видео из Японии
Где-то на просторах Японии есть место, куда отправляют гнить классические японские и американские спортивные автомобили.
Непонятно, где именно в Японии находится это кладбище и когда оно было снято. Что точно известно, так это то, что об автомобилях давным-давно забыли.
Беглый взгляд показывает несколько заброшенных Corvette C3, построенных в 1982-1986 годы. Но это только верхушка айсберга.
Прогуливаясь среди небольших холмов, вдруг обнаруживаешь, что это вовсе не холмы. Это груды старых автомобилей, запчастей, металлолома и прочего мусора, заросшего травой и кустарником. Когда-то это была свалка.
Или же здесь был гараж – отчетливо видны остатки стен.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Кирилл Панов
Фото:Youtube
06.02.2024
Фото:Youtube
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