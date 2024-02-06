Самое атмосферное кладбище машин нашли в Японии

Кладбище спорткаров – в Сети появилось любопытное видео из Японии

Где-то на просторах Японии есть место, куда отправляют гнить классические японские и американские спортивные автомобили.

Непонятно, где именно в Японии находится это кладбище и когда оно было снято. Что точно известно, так это то, что об автомобилях давным-давно забыли.

Беглый взгляд показывает несколько заброшенных Corvette C3, построенных в 1982-1986 годы. Но это только верхушка айсберга.

Прогуливаясь среди небольших холмов, вдруг обнаруживаешь, что это вовсе не холмы. Это груды старых автомобилей, запчастей, металлолома и прочего мусора, заросшего травой и кустарником. Когда-то это была свалка.

Или же здесь был гараж – отчетливо видны остатки стен.