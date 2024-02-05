ГУ МВД: в массовой аварии под Воронежем с участием 10 машин пострадавших нет

На трассе М-4 «Дон» произошло три массовых ДТП с участием 10 автомобилей

На километровом участке трассы М-4 «Дон» под Воронежем произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием 10 автомобилей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

«На сегодняшний час дорожная ситуация в Рамонском районе следующая. Зарегистрировано три ДТП с 6-го по 7-й километр автодороги М-4 "Дон" в Рамонском районе. В первом ДТП – столкновение четырех машин, во втором – столкновение двух машин, в третьем – столкновение четырех машин», 0 уточнила начальник пресс-центра.

Куликова подчеркнула, что в ДТП обошлось без пострадавших.

Отмечается, что в Воронеже и области установились сложные метеорологические условия: с утра шел сильный снег. Автовладельцам сообщали о сложной ситуации на дорогах посредством мессенджеров. В частности, говорилось о тяжелой ситуации на участке трассы М-4 в Рамонском районе.

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Источник: ria.ru