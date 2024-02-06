АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили Москвич с увеличенной скидкой

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АО ВТБ Лизинг и автозавод «Москвич» предлагают юридическим лицам автомобили со скидкой до 8% от рекомендованной розничной цены (РРЦ).

Размер скидки зависит от выбранной модели. Спецпредложение распространяется на Москвич 3, Москвич 3e, Москвич 6 . Также клиентам доступны автомобили Москвич с применением субсидии на аванс 10% по программе льготного лизинга Минпромторга РФ.

Так, при приобретении в лизинг автомобиля Москвич 3 (РРЦ – 2 285 000 руб.) стоимость с применением скидки от производителя составит 2 102 200 руб., субсидия на аванс – 210 220 руб. При заключении сделки на 5 лет с авансом 40% ежемесячные платежи составят 35 722 руб., а налоговая выгода за весь срок лизинга будет равна 900 000 руб. При оформлении в лизинг автомобиля Москвич 6 (РРЦ – 2 826 000 руб.) стоимость с учетом скидки составит 2 599 920 руб., а субсидия будет максимальной – 259 992 руб. – при сроке лизинга 84 месяца и авансе 49%. При таких условиях ежемесячные платежи составят 32 044 руб., а налоговая выгода – 617 611 руб.*

Современный городской кроссовер Москвич 3 доступен с бензиновым турбомотором (1,5 л, 136 л. с., 210 Нм), работающим в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Кроссовер оборудован бесключевым доступом и системой запуска двигателя, электрическим стояночным тормозом, задними датчиками парковки и камерой заднего вида, современной мультимедиасистемой с сенсорным дисплеем диагональю 10,25” с возможностью подключения смартфонов, 6 динамиками аудиосистемы, люком с электроприводом, 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Москвич 6 – это яркий динамичный автомобиль, который предлагает сочетание стиля, комфорта и практичности. Автомобиль оснащен 1,5-турбированным двигателем мощностью 136/174 л. с. Кузов лифтбек предоставляет удобный доступ к вместительному багажному отделению объемом 540 л. Заднее сиденье можно сложить по частям, получив внушительное пространство с ровным полом для перевозки крупногабаритных предметов.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Москвич со скидкой до 8% и субсидией 10% на аванс по программе Минпромторга РФ юридические лица могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Налоговые преференции доступны для компаний на ОСН.

Реклама/ АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid 4CQwVszH9pWvodMzjja