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Назван самый популярный автомобиль в сегменте SUV по итогам января

«Автостат»: продажи внедорожника Lada Niva Legend выросли в январе 2024 года на 60%

Самым популярным кроссовером на рынке России по итогам января 2024 года стал кроссовер Haval Jolion китайского производства. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации.

Отмечается, что в прошлом месяце продажи этой модели выросли в 2,7 раза и составили 4344 экземпляра. Вторым по популярности в сегменте SUV стал Geely Monjaro, его показатель составил 3649 машин. Тройку лидеров замыкает отечественный внедорожник Lada Niva Legend – на его долю пришлось 3328 проданных автомобилей. Этот показатель на 60% больше, чем в январе 2023 года.

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Далее в списке самых популярных идут Chery Tiggo 7 Pro Max – его купили 3282 раза, (рост в 8,4 раза). Замыкает топ-5 Lada Niva Travel, она разошлась тиражом 3222 экземпляра (+9,2%).

Также в топ-10 самых популярных моделей SUV по итогам января вошли Geely Coolray (2673 шт., +49,1%), Chery Tiggo 4 Pro (2583 шт., рост в 5 раз), Omoda C5 (2331 шт., +96,4%), Haval M6 (2093 шт.) и Changan CS55 Plus (1781 шт.).

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lada
Количество просмотров 1
06.02.2024
Фото:Lada
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+31