Назван самый популярный автомобиль в сегменте SUV по итогам января
Самым популярным кроссовером на рынке России по итогам января 2024 года стал кроссовер Haval Jolion китайского производства. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации.
Отмечается, что в прошлом месяце продажи этой модели выросли в 2,7 раза и составили 4344 экземпляра. Вторым по популярности в сегменте SUV стал Geely Monjaro, его показатель составил 3649 машин. Тройку лидеров замыкает отечественный внедорожник Lada Niva Legend – на его долю пришлось 3328 проданных автомобилей. Этот показатель на 60% больше, чем в январе 2023 года.
Далее в списке самых популярных идут Chery Tiggo 7 Pro Max – его купили 3282 раза, (рост в 8,4 раза). Замыкает топ-5 Lada Niva Travel, она разошлась тиражом 3222 экземпляра (+9,2%).
Также в топ-10 самых популярных моделей SUV по итогам января вошли Geely Coolray (2673 шт., +49,1%), Chery Tiggo 4 Pro (2583 шт., рост в 5 раз), Omoda C5 (2331 шт., +96,4%), Haval M6 (2093 шт.) и Changan CS55 Plus (1781 шт.).
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: autostat.ru
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!