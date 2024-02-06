Назван самый популярный автомобиль в сегменте SUV по итогам января

«Автостат»: продажи внедорожника Lada Niva Legend выросли в январе 2024 года на 60%

Самым популярным кроссовером на рынке России по итогам января 2024 года стал кроссовер Haval Jolion китайского производства. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации.

Отмечается, что в прошлом месяце продажи этой модели выросли в 2,7 раза и составили 4344 экземпляра. Вторым по популярности в сегменте SUV стал Geely Monjaro, его показатель составил 3649 машин. Тройку лидеров замыкает отечественный внедорожник Lada Niva Legend – на его долю пришлось 3328 проданных автомобилей. Этот показатель на 60% больше, чем в январе 2023 года.

Далее в списке самых популярных идут Chery Tiggo 7 Pro Max – его купили 3282 раза, (рост в 8,4 раза). Замыкает топ-5 Lada Niva Travel, она разошлась тиражом 3222 экземпляра (+9,2%).

Также в топ-10 самых популярных моделей SUV по итогам января вошли Geely Coolray (2673 шт., +49,1%), Chery Tiggo 4 Pro (2583 шт., рост в 5 раз), Omoda C5 (2331 шт., +96,4%), Haval M6 (2093 шт.) и Changan CS55 Plus (1781 шт.).

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autostat.ru