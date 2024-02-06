Даже продажа не спасет: есть случаи, когда конфискация машины неизбежна

Суд обязал взыскивать с осужденных нетрезвых водителей полную стоимость машины

Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение по делу осужденных за пьяное вождение водителей. Если автомобиль не может быть конфискован, то будет взыскана его полная стоимость.

В 2022 году была закреплена возможность конфискации автомобилей за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, поправка внесена в Уголовный кодекс и активно применяется. Напомним, уголовное дело грозит только рецидивистам, то есть тем, кто повторно попался за рулем в нетрезвом виде. Если человек нарушил лишь раз, его наказывают по КоАП.

В конце прошлого года пленум Верховного суда России уточнил, что конфискация автомобиля у водителя, осужденного за вождение в состоянии алкогольного опьянения, является обязательной, без исключений. Однако бывают нестандартные случаи.

В этой истории речь идет о решении суда в отношении жительницы Санкт-Петербурга, Н., которая была приговорена к обязательным работам, лишению прав и конфискации автомобиля за повторное пьяное вождение.

Хитрость не прошла

Но женщина схитрила и после приговора быстро отремонтировала и продала свой автомобиль. Поэтому суд постановил конфисковать в пользу государства деньги в размере стоимости проданной машины. Этот шаг подтвердила и апелляционная инстанция.

Адвокат женщины подал жалобу, утверждая, что конфискация незаконна, так как правоохранительные органы своевременно не приняли меры по аресту автомобиля, который еще и был отремонтирован перед продажей, то есть на это были потрачены дополнительные средства.

Тем не менее, Кассационный суд не нашел нарушений закона и оставил решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости автомобиля нарушительницы, в силе.

Таким образом, это решение станет основой для будущих судебных решений в подобных случаях.

Впрочем, похожие случаи уже были, отмечают адвокаты, конфисковывали даже автомобили, которые находились в совместной собственности супругов и даже в залоге у банка, если водитель переступал закон.

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Источник: «Российская газета»