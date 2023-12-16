Муж выпивоха, жена – трезвенница. Могут ли конфисковать общую машину?

Верховный суд разрешил конфисковывать автомобиль, принадлежащий обоим супругам

Пленум Верховного суда России внес изменения в действующее постановление «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», в результате чего сфера применения конфискации была заметно расширена. В частности, судам предоставлено разрешение на конфискацию автомобилей, принадлежащих обоим супругам.

Возможность конфискации автомобилей за повторную пьяную езду появилась в УК в прошлом году, и суды ее уже активно применяют, но остался нерешенным ряд вопросов. Как быть в ситуации, когда автомобиль находится под залогом у банка или принадлежит не только мужу-выпивохе, но и законопослушной трезвеннице жене? А что, если нарушитель во время разбирательства продаст машину, подозревая, что он ее лишится за свой проступок?

Верховный суд дал ответы на все эти вопросы, и любителям горячительных напитков за рулем теперь не поздоровится. Так, за регулярное пьянство за рулем одного из супругов второй половине тоже придется ходить пешком.

Если автомобиль числится под арестом за долги хозяина, а тот попадет на нем под статью за пьяное вождение, несмотря на арест, машину заберут. А платить по долгам ему все равно придется. Причем, если раньше в формулировке говорилось «судом могут быть конфискованы...», то теперь все однозначно: «орудия подлежат конфискации судом».

Если нарушитель за время разбирательства продаст машину, то вырученные от продажи деньги придется отдать в пользу государства.

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Источник: «Российская газета»