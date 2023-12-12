Стало понятно, почему МВД против ужесточений Минтранса для водителей

Эксперт объяснил, почему МВД не поддержало новые штрафы для автомобилистов

Вчера в МВД вполне четко выразили свою позицию по поводу новаций Минтранса о закреплении в ПДД запрета на превышение средней скорости и установлении штрафа за это нарушение, а также о привлечении водителей к ответственности за нарушение временных ограничений на информационных табло и знаках.

Напомним, проекты постановлений правительства, подготовленные Министерством транспорта, сейчас проходят стадию публичного обсуждения.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Считаю, что МВД занимает правильную, профессиональную и взвешенную позицию с точки зрения соблюдения и закона и человечности по отношению к водителям. Это позиция, в том числе, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Я это знаю не понаслышке.

Ведь важно не просто прописать среднюю скорость в ПДД и в КоАП, но и создать по всей стране условия, при которых штраф за среднюю скорость не будет выглядеть надуманным, натянутым; при которых не будет никаких технических ошибок, ведь это не одна камера, а целая связка.

То есть нужно сначала железобетонно убедиться в том, что эта система будет работать правильно и что среднюю скорость будут контролировать там, где это действительно приведет к повышению безопасности, а не к увеличению собираемости штрафов. По поводу возможности вынесения штрафных постановлений за нарушения требований информационных табло – тут тоже есть вопросы.

Потому что, когда посыплются такие штрафы, никто не вспомнит, что это была инициатива Минтранса, весь негатив автомобилисты будут выплескивать в сторону ГИБДД, которая не выступала с такой инициативой, но по долгу службы будет вынуждена всё это оформлять. Я полностью поддерживаю позицию МВД и считаю, что сейчас действительно не время вводить эти штрафы.