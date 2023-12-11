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Еще один новый штраф ждет водителей

Водителей хотят штрафовать за несоблюдение ограничений скорости на информтабло

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, который ввводит «правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД».

Среди прочего ведомство планирует усилить роль «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации» и штрафовать за нарушение указанной на них информации.

Предупреждение водителей о скользкой дороге на МКАДе и ограничение скорости
Предупреждение водителей о скользкой дороге на МКАДе и ограничение скорости

Раньше такой нормы предусмотрено не было, и информация на табло воспринималась как рекомендуемая, но необязательная к соблюдению. Как правило, знаки временной информации ограничивают скорость на МКАДе и других крупных магистралях в непогоду и сильном тумане. В этих случаях дорожники могут моментально ввести ограничение скорости — например, до 60 км/ч.

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Штрафы за превышение средней скорости: закон уже на подходе

Сейчас за нарушение временных ограничений водителей не штрафуют, по правилам, те обязаны соблюдать только постоянные знаки, установленные в этом месте. Но когда постановление примут, водителей начнут штрафовать и за это, хотя вероятно для этого потребуются соответствующие поправки в ПДД.

Причем в проекте постановления прописано, что доказательства при формировании штрафного постановления должны быть следующими:

«Передача данных, сформированных в результате фиксации нарушений требований, установленных дорожными знаками, отображаемыми на динамическом информационном табло и (или) знаке переменной информации, осуществляется с приложением фотоматериалов транспортного средства в месте фиксации, а также в месте установки динамического информационного табло и (или) знака переменной информации с обязательным отображением установленного на таком табло или знаке требования».

То есть доказательством будет служить фото временного знака или табло с хорошо читаемым скоростным ограничением, которое на нем выставлено.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемАнтон Тушин/ТАСС
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Фото:За РулемАнтон Тушин/ТАСС
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