Назван самый безопасный транспорт России

Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы уменьшить число ДТП с автобусами

Согласно официальной статистике Минтранса и Ространснадзора, автобусный вид транспорта является самым безопасным видом общественного транспорта в России. Это обеспечивается высокими требованиями к таким перевозкам.

Как повлиял на ситуацию введенный в 2023-2024 гг. мораторий на плановые проверки и что еще надо сделать, чтобы повысить безопасность пассажирских перевозок? Комментирует эксперт «Народный фронт. Аналитика».

Сергей Храпач, руководитель Объединения региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков «Межрегионавтотранс»:

— Сейчас для любой перевозки пассажиров автобусами нужна лицензия, выдается она Ространснадзором, при условии удовлетворения лицензиата определенным требованиям, в частности, помимо водителей, перевозчик должен иметь сертифицированных специалистов в области безопасности дорожного движения, механиков, сертифицированных медиков, которые следят за техническим состоянием автобусов, в целях исключения ДТП по вине технической неисправности автобусов, а медики – за прохождением предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителями для контроля их физического состояния и состояния здоровья. Должен быть обеспечен режим труда и отдыха водителей, чтобы они не утомлялись и не засыпали за рулем; автобусы должны быть оснащены техническими средствами контроля за режимом труда и отдыха (тахографами) для исключения переутомления водителей. Необходимо передавать данные о позиционировании автобусов в пространстве и во времени в Ространснадзор для контроля нахождения транспортных средств и оперативного реагирования в случае ДТП с ними и т.д. К перечисленным выше условиям добавляются обязательные требования из области транспортной безопасности, перевозки организованных групп детей, регулярных перевозках и т.д.

В силу моратория на плановые проверки, осуществлять их в 2023-2024 гг. запрещено, однако законодательство предусматривает специальный режим надзора – постоянный рейд, при которым можно осуществлять сплошную проверку любых автобусов даже в ежедневном режиме и, соответственно, привлекать перевозчиков к административной ответственности.

С учетом того, что никаких ограничений на проверку автобусов в процессе их эксплуатации не имеется, ни со стороны Ространснадзора, ни со стороны ГИБДД, а российское законодательство очень детально регулирует процесс организации и осуществления перевозок и предусматривает значительные штрафы за его нарушение, то задачу повышения безопасности на дорогах надо решать не «закручиванием гаек», а созданием условий для повышения рентабельности перевозок. Например, отменить отдельные обязательные требования, никаким образом не влияющих на безопасность перевозок; изменить вектор с технических средств контроля за движением автобуса на мотивацию водителей, как правило, ДТП с пострадавшими совершаются по их вине.

В частности, на ситуацию влияет низкий уровень оплаты их труда, а в 2023 г., по данным Минтранса России, средняя заработная плата водителя на межрегиональном рейсе хоть и выросла на 22,2%, но составила всего 45 694,5 руб., в связи с чем идет вымывание из отрасли молодых кадров, а водители в целях получения нормального дохода вынуждены перерабатывать, не соблюдая режим труда и отдыха. Транспортную отрасль, как и иные отрасли экономики, беспокоит дефицит кадров, без изменения отношения к системе подбора и обучения водительских кадров, равно как и повышения уровня их оплаты труда, проблему не решить. Но переложить на перевозчиков индексацию заработной платы водителей и их обучение не получится в связи с низкой рентабельностью. Вопрос можно решить путем пересмотра требований к перевозчикам, которые влияют на внутреннюю экономику всех без исключений автотранспортных предприятий нашей страны, а также государственного стимулирования перевозок (льготный лизинг, снижение НДС, уменьшение зарегулированности).