Трудности выбора: что экономичнее — личная машина, каршеринг или такси — сравниваем

Эксперты выяснили, чем выгоднее пользоваться: личным авто, такси или каршерингом

Наличие собственного транспортного средства при современном ритме жизни помогает значительно сэкономить время. Эксперты Autonews выяснили, что выгоднее — личный автомобиль, такси или каршеринг.

Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на рынке России достигла 3 млн рублей, при этом цены на иномарки с автоматом стартуют от 1,65 млн рублей. Стоит учесть также содержание, обслуживание и расходы на топливо. Если брать машину в кредит, ее стоимость увеличивается.

Каждый год автомобиль проезжает не менее 20 тысяч км, если транспортным средством пользуются часто, его покупка считается выгодной. При редких поездках сроки окупаемости машины отодвигаются на неопределенный период, и в этом случае использование каршеринга и такси обойдется дешевле.

Огромное значение для стоимости владения автомобилем, например, в Москве, имеет платная парковка. Если у дома и места работы есть возможность бесплатной парковки, покупка автомобиля будет оправданной. Но если за парковочное место приходится платить каждый день — выгода становится сомнительной.

Также не стоит забывать, что личный транспорт незаменим, особенно во время поездок за город или в отпуск. Кроме того, можно подрабатывать на своем автомобиле в свободное от основной работы время. Прокатные сервисы исключают все эти варианты.

Получается, что если личный автомобиль проезжает в год не менее 20 тысяч километров, то этот вариант выгоднее и такси, и каршеринга.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autonews.ru