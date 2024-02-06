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Чтобы вытащить машину из сугроба, нужны эти два предмета — совет эксперта

Водителям рассказали, как вызволить авто из сугроба

В периоды аномальных снегопадов перед каждым автовладельцем встает вопрос — как максимально быстро вызволить свой автомобиль из сугроба. Самыми эффективными в таких случаях будут домкрат и лебедка, рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

«Во-первых, держите в багажнике все, что может понадобиться для работы с автомобилем: комплект инструментов, осветительные приборы, комплект защитной одежды, при работе обязательно используйте перчатки, чтобы избежать травм», — напоминает собеседник издания.
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Перед тем как вытаскивать машину из сугроба, нужно убедиться, что у нее нет повреждений, иначе все попытки могут усугубить ситуацию. Желательно иметь в багажнике веревку или стропу – это повысит шансы на удачное извлечение машины, напоминает Малышенко.

«Если есть лебедка, нужно закрепить один конец троса на дереве или столбе и вытащить автомобиль. Также можно приподнять автомобиль домкратом и подложить под колеса доски или камни. Это улучшит сцепление с поверхностью и облегчит процесс. Если автомобиль застрял на склоне, нужно установить под колеса упоры или противооткатные башмаки, чтобы он не скатывался», — перечисляет эксперт.

Самым эффективным способом является эвакуатор, если есть на это время, советует Малышенко. Желательно после этого отвезти машину на техосмотр, чтобы специалисты проверили корректность работы всех систем и компонентов.

Если планируется путешествие, нужно обязательно изучить карту, чтобы выстроить максимально безопасный маршрут. Необходимо регулярно проверять уровень масла, тормозной жидкости, состояние шин и тормозной системы. Их плохое состояние может негативно отразиться на функционале автомобиля, и риск, что он застрянет, возрастет, подытожил Малышенко.

Источник: life.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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