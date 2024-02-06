Выбираете машину с пробегом? Присмотритесь к этим моделям — их продают за 29-32 дня

Исследование: автомобили Kia проще всего продать на вторичке

На вторичном рынке России быстрее всего «уходят» автомобили Kia и Geely: в среднем их успевают продать меньше чем за месяц — за 29 дней. Такой вывод сделали специалисты онлайн-сервиса Авто.ру в ходе проведенного исследования.

Затем идут Ford и Chery — средний показатель выкупа этих машин составляет 31 и 32 дня соответственно.

Аналитики выяснили, что самыми продаваемыми машинами сегодня являются модели немецкого или японского производства. Речь идет об автомобилях возрастом чуть больше восьми лет, пробег которых составляет порядка 120 тысяч км. Предложения на рынке на эти позиции, в среднем, находят покупателей в течение 47 дней, подчеркивают эксперты.

«Во главе первой пятерки сегмента масс-маркет находятся Kia и Geely, автомобили этого бренда снимают с продажи, в среднем, через 29 дней. Следом идет пара южнокорейских компаний Ford — 31 день, и Chery — 32 дня. На пятом месте удерживается Daewoo, автомобили бренда еще весьма востребованы на нашем рынке. Продукция отечественной Lada продается, в среднем, за 36 дней», — рассказали специалисты сервиса.

Что касается среднего класса, то в этом сегменте почти аналогичная динамика по скорости продаж — от 30 до 35 дней. И лидерами являются Nissan и Volkswagen, третье место у японского бренда Mazda. Замыкают топ-5 Kia и Ford.

«На вторичный рынок выходит все больше постгарантийных автомобилей, первая пятерка рейтинга наиболее востребованных моделей в возрасте от 3 до 5 лет состоит полностью из кроссоверов. На первом месте сейчас китайский Geely Atlas, на втором Kia Soul и Hyundai Creta», — перечислили исследователи.

Стоит отметить, что существенную долю рынка занимают автомобили возрастом от 10 до 14 лет, причем у них достаточно высокая скорость продажи, уточняют исследователи.

«Всего за три недели, в среднем, продаются Hyundai Solaris. Следом идет пара бюджетных седанов Volkswagen Polo и Renault Logan с результатом 24 и 26 дней соответственно», — поделились в Авто.ру.

Также в топ-5 вошли Mazda 3 второго поколения и Lada 2115, резюмировали эксперты сервиса.

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Источник: lenta.ru