#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Атом
6 февраля
Улучшенный дизайн, мощность 204 л.с. и запас хода до 500 км — это все про Атом
За год до официальной премьеры российскому...
Выбираете машину с пробегом? Присмотритесь к этим моделям — их продают за 29-32 дня
6 февраля
Выбираете машину с пробегом? Присмотритесь к этим моделям — их продают за 29-32 дня
Исследование: автомобили Kia проще всего...
Kia проведет весной отзывную кампанию из-за обнаруженной проблемы
6 февраля
Kia проведет весной отзывную кампанию из-за обнаруженной проблемы
Kia отзовет 1243 электрокара из-за выявленного...

Выбираете машину с пробегом? Присмотритесь к этим моделям — их продают за 29-32 дня

Исследование: автомобили Kia проще всего продать на вторичке

На вторичном рынке России быстрее всего «уходят» автомобили Kia и Geely: в среднем их успевают продать меньше чем за месяц — за 29 дней. Такой вывод сделали специалисты онлайн-сервиса Авто.ру в ходе проведенного исследования.

Затем идут Ford и Chery — средний показатель выкупа этих машин составляет 31 и 32 дня соответственно.

Аналитики выяснили, что самыми продаваемыми машинами сегодня являются модели немецкого или японского производства. Речь идет об автомобилях возрастом чуть больше восьми лет, пробег которых составляет порядка 120 тысяч км. Предложения на рынке на эти позиции, в среднем, находят покупателей в течение 47 дней, подчеркивают эксперты.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Двухцветный кузов, мощный мотор... – на этого «китайца» оборачиваются владельцы дорогих иномарок
«Во главе первой пятерки сегмента масс-маркет находятся Kia и Geely, автомобили этого бренда снимают с продажи, в среднем, через 29 дней. Следом идет пара южнокорейских компаний Ford — 31 день, и Chery — 32 дня. На пятом месте удерживается Daewoo, автомобили бренда еще весьма востребованы на нашем рынке. Продукция отечественной Lada продается, в среднем, за 36 дней», — рассказали специалисты сервиса.

Что касается среднего класса, то в этом сегменте почти аналогичная динамика по скорости продаж — от 30 до 35 дней. И лидерами являются Nissan и Volkswagen, третье место у японского бренда Mazda. Замыкают топ-5 Kia и Ford.

«На вторичный рынок выходит все больше постгарантийных автомобилей, первая пятерка рейтинга наиболее востребованных моделей в возрасте от 3 до 5 лет состоит полностью из кроссоверов. На первом месте сейчас китайский Geely Atlas, на втором Kia Soul и Hyundai Creta», — перечислили исследователи.

Стоит отметить, что существенную долю рынка занимают автомобили возрастом от 10 до 14 лет, причем у них достаточно высокая скорость продажи, уточняют исследователи.

«Всего за три недели, в среднем, продаются Hyundai Solaris. Следом идет пара бюджетных седанов Volkswagen Polo и Renault Logan с результатом 24 и 26 дней соответственно», — поделились в Авто.ру.

Также в топ-5 вошли Mazda 3 второго поколения и Lada 2115, резюмировали эксперты сервиса.

Источник: lenta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Wikimedia
Количество просмотров 2
06.02.2024
Фото:Depositphotos | Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0