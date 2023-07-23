Представлена юбилейная версия Kia Sportage в честь 30-летия модели

Kia Sportage 2024 30th Edition – юбилейная версия в честь 30-летия модели представлена на рынке Южной Кореи

Kia Sportage является очень популярным кроссовером на рынках многих стран, в том числе и России. В честь его 30-летия на домашнем рынке представлена спецверсия Kia Sportage 2024 30th Edition.

Технически плане юбилейный Sportage ничем не отличается от обычного, но здесь есть одна особенность – двойные стекла. Это редкая опция, которая устанавливается только на премиальные автомобили. Двойные стекла ощутимо снижают уровень шума в салоне. Также добавлены боковые подушки безопасности для задних пассажиров.

В остальном перемены чисто косметические: чёрный глянец на багажных рейлингах и корпусах боковых зеркал, чёрная решётка радиатора и колёсные диски, а сиденья тёмно-зелёные.

Также Kia показала крутой видеоролик со Sportage первого и последнего поколений — он наглядно демонстрирует трансформацию модели.

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Источник: Motor1

Фото: Kia