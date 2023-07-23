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Представлена юбилейная версия Kia Sportage в честь 30-летия модели

Kia Sportage 2024 30th Edition – юбилейная версия в честь 30-летия модели представлена на рынке Южной Кореи

Способен ли Kia Sportage на резкие маневры

Kia Sportage является очень популярным кроссовером на рынках многих стран, в том числе и России. В честь его 30-летия на домашнем рынке представлена спецверсия Kia Sportage 2024 30th Edition.

Технически плане юбилейный Sportage ничем не отличается от обычного, но здесь есть одна особенность – двойные стекла. Это редкая опция, которая устанавливается только на премиальные автомобили. Двойные стекла ощутимо снижают уровень шума в салоне. Также добавлены боковые подушки безопасности для задних пассажиров.

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В остальном перемены чисто косметические: чёрный глянец на багажных рейлингах и корпусах боковых зеркал, чёрная решётка радиатора и колёсные диски, а сиденья тёмно-зелёные.

Также Kia показала крутой видеоролик со Sportage первого и последнего поколений — он наглядно демонстрирует трансформацию модели.

Источник: Motor1

Фото: Kia

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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