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Инспектор выписывает протокол, с которым вы не согласны — что делать?

«За рулем»: как зафиксировать в протоколе аргументы в пользу своей невиновности

Знание каких законов помогут чувствовать себя увереннее, если встреча с инспектором ГИБДД приняла неприятный оборот? «За рулем» создал памятку водителям, где собраны все распространенные ситуации и пути благополучного выхода из них. В частности, рассмотрено право водителя указать свои пояснения в протоколе.

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Такое право зафиксировано в части 4 статьи 28.2 КоАП РФ. Протокол – самое важное доказательство вашего правонарушения, поэтому очень важно дать в нем свои пояснения, если вы не считаете себя виновным. Отказаться подписывать протокол – плохой вариант, потому что так вы лишаетесь аргументов для обжалования. Инспектор сделает соответствующую запись, но само наказание останется прежним.

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Если вы хотите добиться справедливости, лучше зафиксировать в протоколе аргументы в свою пользу. Заранее ознакомьтесь с бланком и убедитесь, что четко знаете, где находится графа «Объяснения и замечания по содержанию протокола».

К слову, если в этой графе не хватает места, вполне допустимо писать на полях или оборотной стороне документа. При этом просто написать, что водитель не согласен с мнением инспектора, не имеет смысла, говорит приглашенный «За рулем» эксперт.

Подробно разбираем эту и другие подобные ситуации в новой статье «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
07.02.2024
Фото:АГН Москва
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