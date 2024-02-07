Инспектор выписывает протокол, с которым вы не согласны — что делать?

«За рулем»: как зафиксировать в протоколе аргументы в пользу своей невиновности

Знание каких законов помогут чувствовать себя увереннее, если встреча с инспектором ГИБДД приняла неприятный оборот? «За рулем» создал памятку водителям, где собраны все распространенные ситуации и пути благополучного выхода из них. В частности, рассмотрено право водителя указать свои пояснения в протоколе.

Такое право зафиксировано в части 4 статьи 28.2 КоАП РФ. Протокол – самое важное доказательство вашего правонарушения, поэтому очень важно дать в нем свои пояснения, если вы не считаете себя виновным. Отказаться подписывать протокол – плохой вариант, потому что так вы лишаетесь аргументов для обжалования. Инспектор сделает соответствующую запись, но само наказание останется прежним.

Если вы хотите добиться справедливости, лучше зафиксировать в протоколе аргументы в свою пользу. Заранее ознакомьтесь с бланком и убедитесь, что четко знаете, где находится графа «Объяснения и замечания по содержанию протокола».

К слову, если в этой графе не хватает места, вполне допустимо писать на полях или оборотной стороне документа. При этом просто написать, что водитель не согласен с мнением инспектора, не имеет смысла, говорит приглашенный «За рулем» эксперт.

Подробно разбираем эту и другие подобные ситуации в новой статье «За рулем»!