Среди моделей с пробегом самые популярные - «японцы»

СберАвто: Toyota Camry и Nissan Qashqai на вторичном рынке берут чаще всего

Специалисты СберАвто проанализировали данные о сделках по покупке японских автомобилей с пробегом в 2023 году и выявили самые востребованные для покупки онлайн марки и модели, а также отметили регионы страны, в которых они пользуются особой популярностью.

На этой площадке продаж автомобилей с пробегом доля японских марок составила 29%. Среди них наиболее популярной является Toyota - 30% от всех продаж подержанных японских автомобилей, за ней следует Nissan с долей в 21%. Затем идут Honda (13%), Mazda (11%) и Mitsubishi (10%). Среди моделей наибольшим спросом пользовались Toyota Camry, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

Медианная стоимость японского автомобиля с пробегом в 2023 году - 1,15 млн рублей.

Стоимость авто по маркам составила:Toyota – 1,3 млн рублей

Mitsubishi – 1,15 млн рублей

Mazda – 1,1 млн рублей

Nissan – 1 млн рублей

Honda – 990 тысяч рублей.

В 2023 году чаще всего покупали подержанные японские автомобили производства 2008 и 2011 годов, немного реже – выпущенные в 2012, 2014 и 2010 годах. Среди моделей японской Toyota наибольшей популярностью пользовались автомобили 2008 года выпуска, у Nissan – модели 2011 года, а у Honda и Mazda – автомобили 2008 года производства. Среди предложений марки Mitsubishi наиболее активно приобретали автомобили, выпущенные в 2012 году.

Самая высокая доля сделок по покупке японских автомобилей в общем объеме по региону зафиксирована в Амурской области (85% от всех покупок автомобилей с пробегом), Приморском крае (83%), Сахалинской области (83%), Забайкальском (82%) и Хабаровском крае (81%).

В Амурской области самыми востребованными стали Toyota Prius, Toyota C-HR и Nissan X-Trail; Приморском крае – Toyota Prius, Honda Vezel, Nissan Note; в Сахалинской области - Nissan X-Trail, Subaru Forester и Toyota Corolla.

Ожидается, что в 2024 году объем экспорта подержанных японских автомобилей в Россию сократится на 30% из-за введенных в августе прошлого года санкций.