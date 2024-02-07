Самую престижную модель АВТОВАЗа в идеальном состоянии продают всего за 790 тысяч рублей
Автомобиль ВАЗ-2107 выпуска 1995 года в идеальном состоянии выставлен на продажу. За «капсулу времени» с пробегом всего 1569 километров владелец хочет выручить каких-то 790 тысяч рублей.
По словам продавца, «семерка» имеет заводской окрас кузова в цвете беж, отмечается, что машина в полностью оригинальном состоянии. Судя по представленным в объявлении снимкам, автомобиль действительно прекрасно сохранился.
Примечательно, что в салоне нет магнитолы, также отсутствует сигнализация, а наружное зеркало заднего вида только одно. У ВАЗ-2107 оригинальные штампованные диски, под капотом седана карбюраторный двигатель объемом 1,5 л и четырехступенчатая механическая коробка передач.
Интересно то, что у «семерки» с того момента, как она сошла с конвейера завода, с 1995 и по 2023 год, был только один владелец.
Напомним, серийное производство ВАЗ-2107 началось в 1982 году, в августе того же года именно эта самая престижная модель завода стала семимиллионным автомобилем АВТОВАЗа.
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Источник: auto.ru
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