Объявляем победителя второй недели конкурса в «Одноклассниках»

«За рулем» каждую неделю вручает приз лучшему рассказчику в «Одноклассниках»

Итак, определен победитель второй недели конкурса самых трогательных автомобильных историй, который «За рулем» проводит в соцсети «Одноклассники».

Поздравляем Алексея Южного, его трогательный рассказ про то, как ему пришлось завести кота, можно прочитать по ссылке. И между прочим, это чисто автомобильная история!

«За рулем» свяжется с победителем в течение трех дней и вручит ему заслуженный приз.

Напомним, «За рулем» в соцсети «Одноклассники» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

Еженедельно редакция выбирает лучший рассказ, и победитель получает приз. Результаты объявляются в отдельном посте каждый понедельник. Подпишитесь, чтобы не упустить обновления.

На кону главный приз по итогам всего конкурса, который завершится 29 февраля. Пишите нам свои истории – возможно, именно ваша победит!

Не забудьте подписаться на нас в «Одноклассниках»