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Объявляем победителя второй недели конкурса в «Одноклассниках»

«За рулем» каждую неделю вручает приз лучшему рассказчику в «Одноклассниках»

Итак, определен победитель второй недели конкурса самых трогательных автомобильных историй, который «За рулем» проводит в соцсети «Одноклассники».

Поздравляем Алексея Южного, его трогательный рассказ про то, как ему пришлось завести кота, можно прочитать по ссылке. И между прочим, это чисто автомобильная история!

«За рулем» свяжется с победителем в течение трех дней и вручит ему заслуженный приз.

Напомним, «За рулем» в соцсети «Одноклассники» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

«За рулем» продолжает конкурс в «Одноклассниках». Объявлен первый победитель

Еженедельно редакция выбирает лучший рассказ, и победитель получает приз. Результаты объявляются в отдельном посте каждый понедельник. Подпишитесь, чтобы не упустить обновления.

Хочу участвовать!

На кону главный приз по итогам всего конкурса, который завершится 29 февраля. Пишите нам свои истории – возможно, именно ваша победит!

Не забудьте подписаться на нас в «Одноклассниках».

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За РулемАлексеева Елена
07.02.2024
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