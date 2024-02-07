Объявляем победителя второй недели конкурса в «Одноклассниках»
Итак, определен победитель второй недели конкурса самых трогательных автомобильных историй, который «За рулем» проводит в соцсети «Одноклассники».
Поздравляем Алексея Южного, его трогательный рассказ про то, как ему пришлось завести кота, можно прочитать по ссылке. И между прочим, это чисто автомобильная история!
«За рулем» свяжется с победителем в течение трех дней и вручит ему заслуженный приз.
Напомним, «За рулем» в соцсети «Одноклассники» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.
Еженедельно редакция выбирает лучший рассказ, и победитель получает приз. Результаты объявляются в отдельном посте каждый понедельник. Подпишитесь, чтобы не упустить обновления.
Хочу участвовать!
На кону главный приз по итогам всего конкурса, который завершится 29 февраля. Пишите нам свои истории – возможно, именно ваша победит!
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