В России представили новый грузовой вездеход Геркулес (видео)
Базирующаяся в Волгограде компания «Вездеходы Лесник» опубликовала промо-видео с новой моделью вездехода Геркулес. Речь именно о новой модели, а не о модификации: если раньше все волгоградские машины имели поворотные колеса или бортоповоротное управление, то у нового грузовика – шарнирно-сочлененный кузов.
На видео хорошо заметно, как машина «переламывается» пополам, причем в узле сочленения показаны два карданных вала – очевидно, раздаточная коробка находится в заднем модуле машины. Поворот осуществляется одним мощным гидроцилиндром. А вот подвески у машины нет – для аппаратов на шинах сверхнизкого давления это часто встречающаяся особенность шасси.
Кабина с раздельно поднимающимися лобовыми стеклами рассчитана на двух человек, а за креслами можно организовать спальник. Характеристики грузового Геркулеса пока не разглашаются. Скорее всего, каждая такая машина будет строиться под заказ, поэтому цены в свободном доступе тоже нет.
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Источник: Вездеходы Лесник, Автопоток
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