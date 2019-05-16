Вологодский вездеход Лесник-М: немного ВАЗа, УАЗа и стальных труб

Вологодский «форестер» на шинах низкого давления — один из самых доступных покорителей снегов и болот.

Силовая защита передней части — опция за 11 500 рублей. Тент — базовое оснащение. На арки колес крепят широкие пластиковые крылья. Лесник остается чистым даже после вылазок в серьезную грязь.

В мире давно знают и любят «лесника», но в исполнении Subaru. А у нас своя, русская интерпретация — родом из Вологды. Первый снегоболотоход собрали в 2009 году, в 2012‑м сертифицировали и начали выпускать серийно. Одновременно шла доработка и модернизация машины. В итоге получился Лесник-М — конструктивно простой и оттого доступный вездеход на шинах низкого давления. Ну, как «доступный»… Цена 1,4 миллиона рублей шокирует многих. Однако для подобной техники это более чем ­вменяемый прайс.

Простой, но не простецкий

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Чтобы медведи обходили стороной, хозяин леса должен быть грозным. С этой задачей Лесник ростом больше двух с половиной метров справляется на ура. Видно его за версту, а брутальности придает массивный веткоотсекатель. Я бы еще сетки поставил по бокам, чтобы не побить большие стёкла кабины.

Кузов делают по образу и подобию других таких машин. Сначала сваривают каркас из стальных труб разного сечения для придания необходимой жесткости, затем обшивают его дюралюминиевыми листами.

От коробки передач к переднему и заднему мостам идут два доработанных кардана от УАЗ‑469. Главную пару в трансмиссии заменили парой с бóльшим передаточным числом (4,9), а межосевой дифференциал заблокировали. Такое решение существенно повысило проходимость.

Передний мост крепится к кузову жестко. Оба моста — Timken от «колхозной» версии УАЗ‑469: с главной парой 4,625 и без бортовых редукторов.

Задняя подвеска рессорная. В уазовских мостах установлены пневмоблокировки фирмы Спрут.

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На ощупь вездеход тоже нарочито груб: рука сразу чувствует шершавость покрытия Раптор. Базовый цвет — зеленый. Хочется другой колер? За 26 500 рублей сделают любой.

Заглядываю под днище. Лесник по-мужски суров: сзади — рессоры, а передняя подвеска… ее нет! Передний мост от УАЗ‑469 жестко крепится к кузову. От коробки передач ВАЗ‑21083 с главной парой 4,9 на ведущие мосты идут два кардана — они тоже от уазика. Такая схема позволила избавиться от раздаточной коробки и дополнительных приводов и снизить массу вездехода.

В передней части установили защиту механизма рулевого управления. Квадратное гнездо вверху — крепление для электрической лебедки. Справа видна розетка для ее подключения.

Обзор с места водителя прекрасный! Сиденье стоит посередине, поэтому оценивать обстановку справа и слева одинаково легко. Потолок и дверь — без обивки, на окрашенном металле закреплены резиновые коврики. Бачок охлаждающей жидкости соседствует с разъемом USB. По левую руку — манометр давления в шинах и бачок с тормозной жидкостью.

Сзади — две скамейки для четверых. За 82 000 рублей поставят автономный отопитель Webasto, иначе заночевать в тентованном кузове можно только в спальниках. Удобнее устроиться на ночлег позволят съемные слани (24 000 рублей): их устанавливают между скамейками — получается три полноценных спальных места.

Поминая «восьмерку»

Кладу руки на пластиковый вазовский руль (на месте ладьи — эмблема Лесника). Поворот ключа, и за спиной просыпается 82‑сильный мотор ВАЗ‑21114. На холостых оборотах двигатель просто шелестит, можно разговаривать не срывая голос.

Включаю первую передачу. Точнее, пытаюсь включить. От коробки «восьмерки» я уже отвык, а тут прямо воспоминания нахлынули. Ход рычага тугой, передачи включаются с усилием.

Водитель сидит по центру и отлично видит, чтó происходит за обоими бортами вездехода. Приборы расположены вверху.

Слева от водителя — тахометр со счетчиком моточасов, контрольные лампы, топливомер и указатель температуры охлаждающей ­жидкости. Всё как в обычной машине.

Справа от водителя — тумблеры включения ­блокировок и воздушного компрессора. Крайним левым переключателем стравливают давление во всех колесах. Тем, что правее, - активируют компрессор для накачки шин.

Наконец, поехал. Теперь вторая, которая дается уже легче. С нее, если под колесами твердое покрытие вроде асфальта или щебенки, трогаться лучше, благо дефицита тяги нет. Кстати, у более дорогого вездехода Шатун Neo, на котором я поездил зимой, тоже вазовская коробка передач, только от Гранты, - с нею намного легче, хотя схема переключений на Шатуне зеркальная.

Максимальная скорость Лесника — 50 км/ч. По легковым меркам немного, но для вездехода это просто первая космическая, потому как уже примерно на 25 км/ч (темп определяю на глаз, спидометра нет, лишь тахометр) да на ровной дороге машина начинает подпрыгивать, словно резиновый мячик, - передняя подвеска отсутствует, а давление в шинах — 0,25 атм. Для пневматиков прилично.Но зубодробительной тряски нет, только качка, как на волнах. Спасибо покрышкам, которые берут на себя роль демпферов, и подрессоренному креслу водителя.

Внутри тентованного кузова всё довольно просто. Матрацы камуфляжной расцветки, которые удерживаются липучками, легко снять, - и можно мыть грузовое отделение Керхером, не опасаясь что-нибудь залить.

Сдуть и не закипеть

Переключателем справа от водителя принудительно включают вентилятор охлаждения двигателя.

Подъезжаю к крутому спуску и ныряю вниз, изо всех сил цепляясь за руль. Страшно! Когда в огромных стеклах пару секунд видно только землю, хочется, чтобы тебя держал полноценный ремень безопасности, а тут лишь поясной. Толку от него немного, только на живот давит. Но если хочешь хоть иногда ездить по обычным дорогам, без ремня никуда: он необходим для сертификации вездехода в Гостехнадзоре. Кстати, на Лесник можно смело ставить номерá, а для управления нужны права тракториста-машиниста.

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Наконец я рядом с лесополосой. Нужно выставить нужное давление в колесах. Моя машина — с централизованной системой подкачки. Вещь незаменимая: не надо вылезать наружу и стравливать воздух в каждой шине по отдельности. Прекрасно помню, как на шестиколесном Ямале Т‑64 я спускал такие же покрышки вручную. Умаялся!

Система подкачки обойдется в 86 000 рублей. Она состоит из блоков подкачки (по одному на каждой ступице), компрессора с ресивером и пары тумблеров. Щелчок одного тумблера, и просыпается компрессор (фирмы Агрессор) производительностью 160 л/мин. Он гонит воздух через ресивер сразу во все четыре колесá. Второй тумблер открывает электромагнитный клапан, и давление во всех колесах уменьшается.

Двигатель ВАЗ‑21114 размещен продольно, за креслом водителя. Получается идеальная развесовка. Да и доступ к агрегатам отменный. Радиатор системы охлаждения — от внедорожника Chevrolet Niva.

Понизил давление до 0,15 атм — самое то для движения по рыхлому талому снегу. Еду по снежной целине, даже не трогая блокировки. Лесник уверенно переваливает через крупные рытвины и форсирует глубокие лужи. Минимальная скорость — 2 км/ч.

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Мотор работает в диапазоне 2500–3500 об/мин. Шумновато, но терпимо. Испытатели советуют следить за температурой охлаждающей жидкости. Если поднялась выше 98 градусов, зажигается контрольная лампа. Теперь нужно повернуть переключатель (он по правую руку) и вывести два вентилятора системы охлаждения на полную мощность.

Включив блокировки мостов, выбираюсь из глубокого снега. Заезжаю на пригорок, а потом скатываюсь в колею. Чтобы лихо ездить на Леснике, нужна хорошая физподготовка. Есть гидроусилитель, но поворачивать большие колёса в глубоком снегу трудно. Одна такая поездка — как поход в спортзал!

По воде Лесник перемещается благодаря колесам низкого давления. На случай, если нужна более высокая скорость, на задней двери установлен транец для подвесного лодочного мотора.

Шины размерностью 1300×600×533 либо 1350×700×533 — производства фирмы Трэкол. Колёса — с системой защиты шлангов подкачки.

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Лесник не производит впечатления дешевой поделки — при всей простоте он сделан добротно. Можно оснастить вездеход откидным лобовым стеклом (39 600 рублей), светодиодной «люстрой» Hella на крыше (26 000 рублей), экспедиционным багажником (23 000 рублей) и электрической лебедкой ComeUp Cub 4 (42 000 рублей).

Пускай у Лесника нет суперпроходимости, как у более дорогих вездеходов Шерп или Шатун, но наш «форестер» проедет там, где завязнет затюнингованный по самую крышу УАЗ Патриот. Кстати, тот сопоставим по цене с вологодским «лесничим», оцененным в 1 380 000 целковых. А еще кузов Лесника, в отличие от автомобильного, без проблем вместит охотничьи трофеи. Да и чистить его легче.

Доступный, просторный, ремонтопригодный Нужны кресла с высокой спинкой и четырехточечные ремни безопасности

Лесник-М Длина/ширина/высота/база 3700/2280/2600/2200 мм

Грузоподъемность на плотных грунтах 500 кг, на слабонесущих грунтах и на воде 400 кг

Снаряженная масса 1250 кг

Дорожный просвет 490 мм

Двигатель бензиновый, P4, 1596 см³; 60 кВт/82 л.с. при 5200 об/мин; 125 Н·м при 3800 об/мин

Максимальная скорость 50 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95/40 л

Трансмиссия полный привод; М5

Выходите на болота