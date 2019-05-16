Вологодский вездеход Лесник-М: немного ВАЗа, УАЗа и стальных труб

В мире давно знают и любят «лесника», но в исполнении Subaru. А у нас своя, русская интерпретация — родом из Вологды. Первый снегоболотоход собрали в 2009 году, в 2012‑м сертифицировали и начали выпускать серийно. Одновременно шла доработка и модернизация машины. В итоге получился Лесник-М — конструктивно простой и оттого доступный вездеход на шинах низкого давления. Ну, как «доступный»… Цена 1,4 миллиона рублей шокирует многих. Однако для подобной техники это более чем вменяемый прайс.
Простой, но не простецкий
Чтобы медведи обходили стороной, хозяин леса должен быть грозным. С этой задачей Лесник ростом больше двух с половиной метров справляется на ура. Видно его за версту, а брутальности придает массивный веткоотсекатель. Я бы еще сетки поставил по бокам, чтобы не побить большие стёкла кабины.
Кузов делают по образу и подобию других таких машин. Сначала сваривают каркас из стальных труб разного сечения для придания необходимой жесткости, затем обшивают его дюралюминиевыми листами.
На ощупь вездеход тоже нарочито груб: рука сразу чувствует шершавость покрытия Раптор. Базовый цвет — зеленый. Хочется другой колер? За 26 500 рублей сделают любой.
Заглядываю под днище. Лесник по-мужски суров: сзади — рессоры, а передняя подвеска… ее нет! Передний мост от УАЗ‑469 жестко крепится к кузову. От коробки передач ВАЗ‑21083 с главной парой 4,9 на ведущие мосты идут два кардана — они тоже от уазика. Такая схема позволила избавиться от раздаточной коробки и дополнительных приводов и снизить массу вездехода.
Обзор с места водителя прекрасный! Сиденье стоит посередине, поэтому оценивать обстановку справа и слева одинаково легко. Потолок и дверь — без обивки, на окрашенном металле закреплены резиновые коврики. Бачок охлаждающей жидкости соседствует с разъемом USB. По левую руку — манометр давления в шинах и бачок с тормозной жидкостью.
Сзади — две скамейки для четверых. За 82 000 рублей поставят автономный отопитель Webasto, иначе заночевать в тентованном кузове можно только в спальниках. Удобнее устроиться на ночлег позволят съемные слани (24 000 рублей): их устанавливают между скамейками — получается три полноценных спальных места.
Поминая «восьмерку»
Кладу руки на пластиковый вазовский руль (на месте ладьи — эмблема Лесника). Поворот ключа, и за спиной просыпается 82‑сильный мотор ВАЗ‑21114. На холостых оборотах двигатель просто шелестит, можно разговаривать не срывая голос.
Включаю первую передачу. Точнее, пытаюсь включить. От коробки «восьмерки» я уже отвык, а тут прямо воспоминания нахлынули. Ход рычага тугой, передачи включаются с усилием.
Наконец, поехал. Теперь вторая, которая дается уже легче. С нее, если под колесами твердое покрытие вроде асфальта или щебенки, трогаться лучше, благо дефицита тяги нет. Кстати, у более дорогого вездехода Шатун Neo, на котором я поездил зимой, тоже вазовская коробка передач, только от Гранты, - с нею намного легче, хотя схема переключений на Шатуне зеркальная.
Максимальная скорость Лесника — 50 км/ч. По легковым меркам немного, но для вездехода это просто первая космическая, потому как уже примерно на 25 км/ч (темп определяю на глаз, спидометра нет, лишь тахометр) да на ровной дороге машина начинает подпрыгивать, словно резиновый мячик, - передняя подвеска отсутствует, а давление в шинах — 0,25 атм. Для пневматиков прилично.Но зубодробительной тряски нет, только качка, как на волнах. Спасибо покрышкам, которые берут на себя роль демпферов, и подрессоренному креслу водителя.
Сдуть и не закипеть
Подъезжаю к крутому спуску и ныряю вниз, изо всех сил цепляясь за руль. Страшно! Когда в огромных стеклах пару секунд видно только землю, хочется, чтобы тебя держал полноценный ремень безопасности, а тут лишь поясной. Толку от него немного, только на живот давит. Но если хочешь хоть иногда ездить по обычным дорогам, без ремня никуда: он необходим для сертификации вездехода в Гостехнадзоре. Кстати, на Лесник можно смело ставить номерá, а для управления нужны права тракториста-машиниста.
Система подкачки обойдется в 86 000 рублей. Она состоит из блоков подкачки (по одному на каждой ступице), компрессора с ресивером и пары тумблеров. Щелчок одного тумблера, и просыпается компрессор (фирмы Агрессор) производительностью 160 л/мин. Он гонит воздух через ресивер сразу во все четыре колесá. Второй тумблер открывает электромагнитный клапан, и давление во всех колесах уменьшается.
Понизил давление до 0,15 атм — самое то для движения по рыхлому талому снегу. Еду по снежной целине, даже не трогая блокировки. Лесник уверенно переваливает через крупные рытвины и форсирует глубокие лужи. Минимальная скорость — 2 км/ч.
Мотор работает в диапазоне 2500–3500 об/мин. Шумновато, но терпимо. Испытатели советуют следить за температурой охлаждающей жидкости. Если поднялась выше 98 градусов, зажигается контрольная лампа. Теперь нужно повернуть переключатель (он по правую руку) и вывести два вентилятора системы охлаждения на полную мощность.
Включив блокировки мостов, выбираюсь из глубокого снега. Заезжаю на пригорок, а потом скатываюсь в колею. Чтобы лихо ездить на Леснике, нужна хорошая физподготовка. Есть гидроусилитель, но поворачивать большие колёса в глубоком снегу трудно. Одна такая поездка — как поход в спортзал!
По воде Лесник перемещается благодаря колесам низкого давления. На случай, если нужна более высокая скорость, на задней двери установлен транец для подвесного лодочного мотора.
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Лесник не производит впечатления дешевой поделки — при всей простоте он сделан добротно. Можно оснастить вездеход откидным лобовым стеклом (39 600 рублей), светодиодной «люстрой» Hella на крыше (26 000 рублей), экспедиционным багажником (23 000 рублей) и электрической лебедкой ComeUp Cub 4 (42 000 рублей).
Пускай у Лесника нет суперпроходимости, как у более дорогих вездеходов Шерп или Шатун, но наш «форестер» проедет там, где завязнет затюнингованный по самую крышу УАЗ Патриот. Кстати, тот сопоставим по цене с вологодским «лесничим», оцененным в 1 380 000 целковых. А еще кузов Лесника, в отличие от автомобильного, без проблем вместит охотничьи трофеи. Да и чистить его легче.
|Доступный, просторный, ремонтопригодный
|Нужны кресла с высокой спинкой и четырехточечные ремни безопасности
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Лесник-МДлина/ширина/высота/база 3700/2280/2600/2200 мм
Грузоподъемность на плотных грунтах 500 кг, на слабонесущих грунтах и на воде 400 кг
Снаряженная масса 1250 кг
Дорожный просвет 490 мм
Двигатель бензиновый, P4, 1596 см³; 60 кВт/82 л.с. при 5200 об/мин; 125 Н·м при 3800 об/мин
Максимальная скорость 50 км/ч
Топливо/запас топлива АИ‑95/40 л
Трансмиссия полный привод; М5
Выходите на болота
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Вездеход Вектор 4×4 с мостами без бортовых редукторов стóит 1 400 000 рублей. Эта машина с мотором ВАЗ‑11186 мощностью 87 л.с. по проходимости сравнима с Лесником. Версия с двигателем от Нивы в 81 л.с. и ведущими мостами от УАЗ‑3163 с колесными редукторами обойдется в 1 750 000 рублей. Есть турбодизель Kubota 1505T в 45 сил — за 1 850 000 рублей.
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Нива Бронто Марш‑1 с мотором объемом 1,7 литра (83 л.с.) обойдется в полтора миллиона рублей. Мосты уазовские, с бортовыми редукторами. Подвеска рессорная. То есть будет покомфортнее Лесника, но в автомобильный кузов крупные охотничьи трофеи не влезут. Марш‑1 хорош в глубоком снегу, может и плавать. Хороший вариант для обеспеченного рыболова-любителя.
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Трэкол‑39041 построен на базе уазовского Хантера. Базовая цена вездехода с бензиновым мотором ЗМЗ‑406 (130 л.с.) — 2 150 000 рублей, с мотором ЗМЗ‑409 (128 л.с.) — 2 180 000 рублей, с дизелем Hyundai D4BF (83 л.с.) — 2 590 000 рублей. Мосты от УАЗа с бортовыми редукторами идут на все машины. Преимущества этого вездехода — простота и проходимость.
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Шатун Neo с дизелем Kubota (45 л.с.) оценен в 3 600 000 рублей. Благодаря огромным колесам размерностью 1650×570×25 и механизму перелома рамы его внедорожные возможности намного выше, чем у Лесника. И на борт готов взять в два раза больше — тонну груза. Neo берут как частники, которым надо передвигаться по серьезному бездорожью, так и крупные компании.
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Трехосный Трэкол‑39294 разработан на базе узлов и агрегатов автомобилей ГАЗ и УАЗ. Полуоси и чулки мостов усиленные, колесные редукторы — собственной разработки. В моторной гамме — бензиновый ЗМЗ‑409 мощностью 128 л.с. и дизель Hyundai D4BH в 100 сил. Базовая цена трехосника с бензиновым двигателем — 3 380 000 рублей, а с дизелем — 3 850 000 рублей.
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