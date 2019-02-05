Вездеход Шатун Neo

«За рулем» первым поездил на машине второго поколения. Плавность хода нового «бездорожника» — почти как у кроссовера, а на спальном месте теперь можно вытянуться во весь рост.

Шатуну по силам 35‑градусные подъемы. А если возникнут сложности, поможет встроенная лебедка ComeUp DV‑6s — доступ к ее крюку легкий. Резиновая «гармошка» в месте соединения двух частей вездехода доработана. Теперь у нее нет замятых граней, что должно положительно сказаться на сроке службы.

В ездеход Шатун Neo Длина/ширина/высота 4080/2500/2500 мм

Грузоподъемность 1000 кг

Снаряженная масса 1850 кг

Дорожный просвет 580 мм

Двигатель дизельный, P4, 1498 см³; 33,0 кВт/44,3 л.с. при 3000 об/мин; 119 Н·м при 1800 об/мин

Максимальная скорость 45 км/ч

Скорость на воде 7 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/65 л

Трансмиссия полный привод; М5

Стою посреди заметенного снегом поля во Владимирской области. Летом я тестировал здесь вездеход Шатун (ЗР, № 7, 2018), а сейчас настала пора проверить свежеиспеченный «бездорожник», названный в честь медведя-бродяги - Шатун Neo. Машина второго поколения — это, как и прежде, вездеход с переломной рамой. Формы кýзова тоже знакомы. Но если присмотреться, обновлений хоть отбавляй.

В задней части появилась светодиодная «люстра», интегрированная в кузов. Ее предлагают как опцию за 22 000 рублей. По желанию заказчика стекло двери тонируют пленкой LLumar.

Крупный хищник

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Шатун Neo выше предшественника аж на 200 мм и на 80 мм длиннее. Половинки вездехода теперь не одинаковы: кабину сделали короче, а вторую секцию (назовем ее жилым модулем) — заметно больше. Плюсов у такой компоновки несколько.

Во‑первых, контакт с грунтом приходится не на механизм перелома рамы, а на днище. Во‑вторых, в жилом модуле разместили два полноценных спальных места. Теперь даже двухметровый баскетболист сможет вытянуться в полный рост. В‑третьих, двигатель установили не под креслом водителя, а в жилом модуле. Чтобы добраться до него, достаточно снять крышку, которая выполняет функцию довольно широкой скамейки. В моторном отсеке сделали воздушную шахту и поставили дополнительный вытяжной вентилятор для лучшего обдува силового агрегата. Если раньше мотор грелся при больших нагрузках, то сейчас такой проблемы нет.

Наддувный дизель Kubota V1505‑T мощностью 44,3 л.с. разместили во второй секции машины — так к нему легче подступиться. Можно обслуживать агрегат не выходя из вездехода.

Доработали и механизм перелома рамы. Шаровые опоры убрали — узел теперь шкворневой. Гидроцилиндры, с помощью которых секции машины двигаются в горизонтальной плоскости на угол до 35 градусов, перенесли выше, снизив риск повреждения. Так что, повиснув на пеньке, можно не бояться «свернуть» гидравлику.

Упал, отжался

Интерьер изменился. Панель приборов вместе с клавишами включения пневмоблокировки, световых приборов и щетки стеклоочистителя перекочевала под потолок. Здесь же личинка замка, куда вставляю ключ зажигания. Поехали!

Благодаря широкой зоне остекления обзорность в Шатуне Neo отменная. Есть обогрев всей поверхности лобового стекла, дворник и омыватель. В боковых стеклах — сдвижные форточки. Слева от регулируемого по высоте руля — два рычага для раздельного торможения колесами левого или правого бортов.

Приборную панель разместили вверху. В круглых циферблатах отображается (слева направо) напряжение аккумуляторной батареи, температура охлаждающей жидкости, запас топлива, обороты двигателя и пробег в моточасах.

По бокам от водителя и пассажира — два небольших тайника. Пара толстых зимних перчаток войдет.



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Громко заурчал знакомый по прошлому поколению вездехода японский наддувный дизель Kubota V1505‑T. Но рвануть с места было бы сущим безрассудством. Колёса-то для удобства посадки спустили «в ноль». Для того чтобы машина «отжалась» от земли секунд за тридцать, владимирцы использовали подкачку шин выхлопными газами: достаточно перевести тумблер (он по правую руку от водителя) в верхнее положение — закрывается электрозаслонка на выхлопной трубе и переключается пневмоклапан. Чувствую, как вездеход начинает быстро подниматься. Нужно еще быстрее? Дави педаль газа!

При желании на Шатуне Neo можно раздельно накачать или спустить колёса передней и задней осей — чтобы удобнее было его загружать-разгружать. А можно оперативно накренить кузов и слить воду из салона, если при форсировании реки «мишка» случайно «хлебнул лишнего».

Еще один плюс — вездеходу легче выходить из воды на лед, если передние шины подспущены (так увеличивается площадь контакта резины со льдом), а задние ­накачаны. Для раздельной подкачки шин или стравливания предусмотрено два крана: под ногами водителя и пассажира.

Шины низкого давления Тром‑16 размерности 1650×570×25 разработаны и сделаны в России. Для Шатуна Neo владимирцы их дорабатывают. В колесных дисках размещены поли­уретановые канистры для топлива или воды по 45 литров каждая. Пристроить канистры в колесах удалось благодаря тому, что ступичный узел от ГАЗ‑66 заменили узлом собственной разработки.

Чтобы оценить, как выхлопные газы влияют на ресурс шин Тром‑16, создатели вездехода разбортировали колёса после длительных испытаний. Оказалось, что внутри есть немного конденсата, - но на срок службы резины он не влияет.

Перед тем как ставить на водоплавающий Шатун Neo покрышки, их дорабатывают прямо в сборочном цехе, чтобы машина лучше гребла. Небольшие центральные ламели протектора срезают, а те, что крупнее, не трогают. У шины появляется подобие лопастей, и скорость по воде возрастает до 7 км/ч.

Алгоритм переключения механической коробки передач обратный, потому рукоять «кочерги» ­развернута задом наперед.

На бортовых цепях появились успокоители. Это две полиамидные «калоши», которые ходят по цепи; между ними — пружина. «Калоши» крепятся к кузову на классических сайлент-блоках. Такое решение обес­печило натяжение цепи и избавило ее от лязга.

Давление в шинах показывает манометр, теперь — медицинский, что повысило точность показаний.



Напролом с комфортом

К тому, что к органам управления придется привыкать, я был морально готов. На «первом» Шатуне тягой управляла не только педаль, но и рукоять ручного привода газа, а за торможение отвечали две педали тóрмоза. Итого со сцеплением — четыре педали!

В новой машине — пара педалей, но это газ и сцепление. Тормозами же командуют два рычага по левую руку водителя. Потянул оба рычага на себя — сработали все четыре дисковых тóрмоза от уазовского Патриота. Потянул левый — сработали тормозá левого борта. Так вездеход может резко повернуть. Рычаги на Шатуне Neo позволяют реализовать так называемый полноценный бортоповорот. То есть машина может вертеться на месте. В качестве опции за 986 000 рублей на вездеход установят пакет фрикционов, отключающих от трансмиссии колёса левого или правого борта.

Ладно, поехали — а там и с тормозами, и с управлением разберемся!

Подтыкаю первую передачу вазовской механической коробки с тросовым приводом. Трогаться можно и со второй передачи, тяги дизеля хватает. По идее, 119 Н·м, выдаваемых уже с 1800 об/мин, для машины массой 1850 кг — немного. Секрет — в реализации привода. Как и на вездеходе прошлого поколения, для снижения нагрузки на трансмиссию применили бортовой цепной редуктор. Ведущие звёзды — с закаленными зубьями, производства фирмы SKF. Ведомые делают сами, но теперь они двух типов, с разным количеством зубьев. Если клиенту нужно перевозить грузы — скажем, таскать волокуши, - ставят звезду с бóльшим количеством зубьев, а если надо быстрее добираться до пункта назначения, то есть увеличить скорость машины до максимальных 45 км/ч, - с меньшим.

Дверь откидывается, и поручень на ее внутренней стороне превращается в подножку. Поднятое стекло заходит за кабину. Теперь его сложнее повредить при движении по лесу.

В ведущих мостах Spicer, которые стоят на Шатуне, установлены пневмоблокировки фирмы Спрут. Владимирцы называют их «стопроцентными». Если хотя бы одно колесо стоит на земле, вездеход не потеряет способность двигаться.

Работать итальянским рулем Momo Corse, благодаря более производительному гидроусилителю, - одно удовольствие. Баранка легкая, информативная и точная. От края до края — всего один оборот. На поле то и дело залетаю в глубокие колеи и рытвины, которых не видно из-за снега. Но Шатун Neo лишь чуть покачивается. Дело в том, что все шины связаны так называемым воздушным поясом. Если одно колесо наезжает на камень, воздух из него перетекает в другие «баллоны». Так машину меньше болтает и трясет. Решение это проверенное и не новое, такое же применено на известном вездеходе Шерп.

Скатываюсь к покрытому льдом озерцу. Вход в воду крутой, но это не проблема. В передней части Шатуна Neo использованы алюминиевые листы толщиной 3 миллиметра — лед ломают на раз-два!

Мотор стеклоочистителя смонтирован на кромке стекла-двери. Чтобы не делать длинную проводку, рядом с ним установили клеммы для замыкания цепи питания дворника и обогрева стекла.

Вся оптика полностью светодиодная. Фары — производства WorkLight, по 45 Вт. Опционно установят 75‑ваттный свет.



Вездеход шустро взлетает на лесистый пригорок, да так, что даже не пришлось задействовать блокировку. Катим, приминая крупные кусты и сваливая силовым бампером сухие деревца. Чтобы не побить буреломом лобовое стекло, его можно открыть. В поднятом положении стекло не выходит за габариты вездехода, так что снести его ударом о высокую ветку сложно. Для лучшей обзорности при маневрировании задним ходом над стеклом задней двери можно установить камеру, а для нее — 7-дюймовый монитор. Эта опция оценена в 26 000 рублей.

Застрять не боюсь — выручит встроенная в кузов‑лодку лебедка с тяговым усилием 2,7 тонны (опция за 75 000 рублей). Она управляется из салона, так что подключать и крепить ее к силовому бамперу, как раньше, не нужно.

В берлоге

Тем, кто покупает вездеход, важны не только его внедорожные возможности, но и комфорт. На спальных местах жилого модуля можно лежать во весь рост. Удобно и сидеть: голова не упирается в потолок. Внутри достаточно светло: предусмотрены две нити светодиодной подсветки и люк в крыше. В качестве опции за 22 000 рублей предлагают сдвижные боковые стёкла, но пока их никто не заказывал — это лишние теплопотери. За микроклимат отвечает автономный отопитель Планар, но могут поставить и более популярный 4-киловаттный Webasto — за 81 000 рублей.

Кресла — с продольной регулировкой. Можно настроить под себя и спинку. Предусмотрены поясные ремни безопасности. Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

Жилой модуль стал просторнее. Длина спального места (в машине в этой комплектации их два) — 210 см. Эластичные шнуры удерживают скамейки. Когда они разложены, кровати становятся еще шире. Люки в крыше идут как опция, каждый оценен в 21 500 рублей.



В задней части жилого отсека разместили два глубоких рундука, в каждый помещается 5-литровый газовый баллон. Под отделанной тканью крышкой прячется двигатель. Я обшил бы ее внутреннюю сторону шумоизоляционным материалом. Да и вообще над «шумкой» нужно поработать: на ходу мотор так голосит, что разговаривать трудно.

Работа над Шатуном не прекращается. Например, самые свежие экземпляры облегчены на 220 кг за счет того, что для верхней части кузова алюминиевые листы взяли потоньше.

Шатун Neo предлагают за 3 700 000 рублей. Он дороже предыдущей модели на добрые полмиллиона, но комфорт и более высокая ремонто­пригодность требуют жертв.

Повысилась надежность, на спальном месте можно вытянуться во весь рост В салоне слишком шумно