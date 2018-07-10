Вездеход Шатун с переломной рамой: везде пройдет!

Создатели вездехода Шатун (Shatun) стремились наделить своего «зверя» суровым норовом медведя-шатуна. Если кто не знает, шатуном зовут косолапого, который на беду всей округе зимой, в пору спячки, вылез из берлоги. Голодный, злой!

Вездеход Шатун (Shatun)

Шатун Длина / ширина / высота 4000 / 2520 / 2300 мм

Снаряженная / полная масса 1850 / 2850 кг

Дорожный просвет 680 мм

Грузоподъемность 1000 кг

Двигатель дизельный, P4, 1498 см³; 33,0 кВт / 44,3 л.с. при 3000 об/мин; 119 Н·м при 1800 об/мин

Максимальная скорость 45 км/ч

Скорость на воде 5 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 68 л

Расход топлива 2–3 л/ч

Трансмиссия полный привод; М5

Итак, наш сказ о том, как новая трактовка проверенных решений позволяет заехать туда, куда лучше не заезжать.

Переломный момент

Подмяв для разогрева пяток крупных кустов и перевалив через пару буераков, подъезжаем к болоту. Испытатель Сергей буквально бросает машину в трясину с крутого, процентов тридцать, уклона. Поясные ремни безопасности перетягивают живот, левой рукой хватаюсь за воздух — одной ручки для пассажира справа явно маловато. Если у медведя-шатуна нет чувства страха, то у меня оно есть!

— Не бойся, это с непривычки!

Шатун взбирается в 35‑градусный подъем, а на испытаниях преодолевал и 45‑градусные. Машина способна «запрыгнуть» на ступеньку метровой высоты.

На крутом подъеме Сергей быстро крутит руль, и я чувствую, как работает «хребет медведя» — переломная рама. По сути, вездеход состоит из двух частей, и при вращении руля передняя часть смещается относительно задней посредством гидравлического привода на угол до 35 градусов. Это дает возможность быстрее находить зацеп огромным шинам.

Идея не нова. Первый автомобиль схожей конструкции — Fiat-Pavesi P4 — увидел свет в 1919 году. А в СССР переломную раму показали на тракторе К‑700 в 1961‑м. Старое доброе решение вспомнила владимирская компания «Новый поток» и воплотила в Шатуне в 2017 году.

1. Приборная панель смещена влево. 2. Вместо заглушек могут стоять тумблеры раздельной подкачки колес, по одному на каждое. 3. Слева расположена клавиша включения компрессора. Красная кнопка — для активации блокировки. Ниже — клавиша включения «люстры» на крыше. 4. Клавиши включения световых приборов, очистителя стекла и аварийки. 5. Педальный узел — с двумя педалями тóрмоза. Можно тормозить колеса только одного борта. 6. Пятиступенчатая механическая коробка позаимствована у Гранты. Но у нее зеркальная схема переключений.

Инструментарий перед глазами прост — контрольные лампы, указатель температуры охлаждающей жидкости и топливомер.

Самый крупный на приборке — стрелочный тахометр со счетчиком моточасов, в центре живет манометр давления в ресивере фирмы «Агрессор», а самый маленький — манометр давления в шинах.



Черно-оранжевый Шатун хоть и злой, но — красавец! Его покрытие Raptor — своего рода броня, защищающая от камней и сучьев.

Поднимаю огромный люк-дверь в передней части, открываю небольшую дверцу и, схватившись за проем, падаю в водительское кресло. Оно регулируется в продольном направлении, а короткую спинку можно откинуть назад на 180 градусов. Обзор прекрасный: если привстать, удастся и под колеса заглянуть!

Через широкий проем осматриваю второй отсек. Раскладные скамейки удобны, но вот их кромки хорошо бы обработать тщательнее — недолго и пораниться. Изнутри оба отсека отделаны шумотеплоизоляционными материалами толщиной 10 и 20 мм, прикрытыми водонепроницаемой тканью.

Переломная рама позволяет Шатуну выходить из воды на крутой берег и быстрее выбираться из вязкой грязи.

Вездеход состоит из двух частей, которые соединены между собой поворотно-сцепным устройством — это две зашплинтованные шаровые опоры. Поворот осуществляется с помощью гидроцилиндров.

Силовой каркас рамы сделан из оцинкованной стали. Раму и кузов владимирцы варят сами, а крылья из твердого пластика закупают у поставщиков. Клиенты обычно заказывают их под цвет кузова.



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Рулевую колонку настраиваю по углу наклона. Слева под рулем — «гитара», включающая указатели поворота, ближний и дальний свет. Но без ликбеза по азам управления не обойтись.

— Педалей тормоза две. Нажмешь обе — сработают все четыре «машинки» дисковых тормозов от уазовского Патриота. Если давить только одну педаль, затормозятся колеса соответствующего борта и вездеход сделает резкий разворот. Радиус разворота Шатуна — шесть метров. Рукоять ручного газа, расположенная между креслами, - тоже для маневрирования в ограниченном пространстве.

Под креслом водителя трудится 44‑сильный японский турбодизель марки Kubota — эта компания, базирующаяся в Осаке, известна своей сельхозтехникой. В пару к нему приставлена вазовская 5-ступенчатая механика с зеркальной схемой переключений: первая передача — рычаг вправо и вперед. Коробка от Гранты (с тросовым приводом) адаптирована под японский мотор: развернута на 180°, стоят немецкие подшипники, иной передаточный ряд. Шатун можно заказать и с 87‑сильным бензиновым мотором от Гранты — такой дешевле и с ремонтом никаких проблем.

Откинутое вперед кресло водителя открывает доступ к ремню вентилятора и шторке «капота». Можно проверить уровень охлаждающей и гидравлической жидкостей, мáсла. Двигатель обслуживают не выходя из машины. Силовой агрегат охлаждает латунный трехрядный радиатор от ГАЗели.

Узлы трансмиссии и дисковые тормоза надежно защищены от воды и грязи. В оба моста УАЗ Спайсер установлены пневмоблокировки фирмы «Спрут». Ульяновский производитель внедорожных комплектующих изготовил их для вездехода по спецзаказу. Полуоси удлиненные, а в ступичной части установлены ­бортовые редукторы от ГАЗ‑66.

Аккумулятор Титан емкостью 90 А·ч находится под креслом пассажира, которое откидывается вперед.

У этого Шатуна упрощенный вариант подкачки колес. Открыв левый кран, накачивают все четыре колеса, правым стравливают воздух.



Не выходить на болота?

Дизель гулко откликается на поворот ключа. Врубаю компрессор и поднимаю давление в ресивере до максимальных 7,9 атм. Запас воздуха необходим для пневматических блокировок фирмы «Спрут» и пригодится для подкачки шин.

Шатун выходит из спячки и уверенно, и мягко, хотя подвески у машины нет, идет через заросшее бурьяном поле. Ход смягчают колеса диаметром 1,75 метра с огромным пятном контакта — 1,0×0,8 метра (шина небольшой легковушки имеет площадь контакта с ладонь). Шины с низким давлением на грунт обеспечивают отличную проходимость и не наносят урон флоре.

Небольшая дверца герметична. Чтобы залезть внутрь, приходится хвататься за борта — даешь ручки!

Салон обогревает автономный отопитель Webasto, за него придется доплатить 81 тыс. рублей.

Две раскладные скамьи легко превратить в спальные места. «Жилой» отсек рассчитан на ночевку троих, а усесться с комфортом могут шесть человек.



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Перед оврагом клавишей активирую колесные блокировки, которые производитель именует «стопроцентными». Если хотя бы одно колесо стоит на земной тверди, а остальные беспомощно вращаются, вездеход способен двигаться. Однако вывесить Шатун непросто: шины буквально обволакивают неровности рельефа.

Ощущения необычные — словно сижу в мягком кресле и смотрю на огромной плазме телеканал Discovery. В полуметре от меня проплывает то пашня, то высокая трава, то болото, а кресло лишь чуть покачивает.

Чтобы проехать на вездеходе где угодно, нужно уметь играть давлением в шинах. Открыл один кран — и воздух из ресивера начал поступать в шины. Через другой кран воздух стравливают. Используется и более продвинутое решение (опция) — раздельная подкачка колес, помогающая при преодолении крутых подъемов. Передние шины чуть спускают, а задние накачивают, меняя «угол атаки». При раздельной подкачке на каждом колесе стоит электромагнитный клапан, так что воздух может перетекать из колеса в колесо, наделяя машину лучшей плавностью хода. А еще предлагают систему подкачки колес выхлопными газами.

Шатун умеет плавать и уверенно пересекает вязкую трясину.

Шланги подкачки колес защищены стальными швеллерами. Это сделали после того, как на колесо намоталась рыболовная сеть.

На Шатун ставят шины сверхнизкого давления двух видов: Тром размерностью 1650×570×25 и Макар (на фото) размерностью 1750×720×32. Шины Тром хорошо гребут в воде, а Макары отлично проявляют себя на болоте и в глубоком снегу. Компрессор фирмы «Агрессор» производительностью 260 л/мин накачивает все колеса с нуля до рабочего давления 0,3 атм примерно за 10 минут.



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Осмелев, макаю Шатуна в глубокую трясину. Шины водоизмещением 1200 литров, каждая играют роль поплавков, так что ватерлиния вездехода проходит ниже ступиц. Протектор в крупную елочку позволяет развивать на воде максимальные 5 км/ч. Даже если пробить колеса, «мишка» все равно выплывет — нижняя часть кузова выполнена из оцинкованной стали и представляет собой «лодку» с плоским днищем и «бортами» высотой 400 мм. Помять такую «лодку» о камни и коряги сложно. А прочие кузовные панели изготовлены из алюминиевого сплава.

Где-то шины отталкиваются от вязкого илистого дна, где-то Шатун плывет. Руль в сторону, побольше газа — и с наглостью косолапого Шатун выбирается из трясины на земную твердь.

«Мишка» получился довольно шустрый, на грунтовке он способен разогнаться до 45 км/ч. Дорожный просвет — 680 мм.

Феноменальная проходимость и плавучесть — главные козыри машины. Шатунов «приручают», в основном, частники, но есть и серьезные заказчики, например Роснефть и Томскнефть. Владимирцы намерены выпускать до десяти вездеходов в месяц.

Пока Шатун существует в двух вариантах — пикап и кунг (на фото). Пикап с бензиновым мотором стоит 2 800 000 рублей, а кунг с дизелем обойдется минимум в 3 500 000 рублей. Сейчас готовят новую модель, которая должна стать более ремонтопригодной, - нынешней машине ­прописана протяжка креплений через каждые 20 моточасов, масло двигателя меняют с интервалом 50 моточасов. Обещают и новый дизайн. Главное — чтобы характер остался ­бескомпромиссным.