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В России появится десять (!) новых моделей бренда MG Motor

В ближайшие полгода MG Motor запустит российские продажи трех новых моделей

Компания «Мир-Дистрибьютор», являющаяся официальным дистрибьютором MG Motor в РФ, заявила о выводе на российский рынок десяти новых моделей в течение 2024 года. Сейчас компания продает только седаны MG5 с длиной кузова 4601 мм и 114-сильным движком, но уже в первом полугодии к этой модели присоединятся лифтбек MG6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS.

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Следующими в очереди на российскую премьеру идут лифтбек MG7 и ряд кроссоверов – MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV. Таким образом, в линейке окажется уже семь моделей, а информацию об еще трех сообщат позднее. Цены по первым дебютантам обещают раскрыть ближе к старту продаж – очевидно, первая информация на этот счет должна появиться в ближайший месяц.

Лифтбек MG6. Длина кузова 4659 мм, двигатель 1.5, 168 л.с.
Лифтбек MG6. Длина кузова 4659 мм, двигатель 1.5, 168 л.с.

Пресс-служба отмечает, что дилерская сеть MG Motor в России сейчас насчитывает более 30 центров в 18 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Нижний Новгород, Красноярск, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Тюмень, Ульяновск, Новосибирск, Пенза, Тамбов, Смоленск, Сургут, Оренбург, Казань, Набережные Челны, Севастополь. Планируется дальнейшее расширение.

Кроссовер MG HS. Длина кузова 4574 мм, двигатель 2.0, 229 л.с.
Кроссовер MG HS. Длина кузова 4574 мм, двигатель 2.0, 229 л.с.

Сообщается также, что поставки запчастей уже налажены: работает постоянно пополняемый центральный склад в Москве, еще два склада действуют на территории Уральского федерального округа, а еще пять складов должно быть открыто в ближайшее время.

Кроссовер MG ZS Длина кузова 4314 мм, двигатель 1.5, 114 л.с.
Кроссовер MG ZS Длина кузова 4314 мм, двигатель 1.5, 114 л.с.

9 наивных вопросов о мужском здоровье за рулем

Российский дистрибьютор бренда планирует выйти на продажи 20 тысяч автомобилей в год. Напомним, MG Motor – бренд изначально британский, основанный в 1924 году, но в новейшей истории принадлежащий китайской корпорации SAIC Motor.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:MG Motor
Количество просмотров 3
08.02.2024
Фото:MG Motor
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