В России появится десять (!) новых моделей бренда MG Motor

В ближайшие полгода MG Motor запустит российские продажи трех новых моделей

Компания «Мир-Дистрибьютор», являющаяся официальным дистрибьютором MG Motor в РФ, заявила о выводе на российский рынок десяти новых моделей в течение 2024 года. Сейчас компания продает только седаны MG5 с длиной кузова 4601 мм и 114-сильным движком, но уже в первом полугодии к этой модели присоединятся лифтбек MG6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS.

Следующими в очереди на российскую премьеру идут лифтбек MG7 и ряд кроссоверов – MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV. Таким образом, в линейке окажется уже семь моделей, а информацию об еще трех сообщат позднее. Цены по первым дебютантам обещают раскрыть ближе к старту продаж – очевидно, первая информация на этот счет должна появиться в ближайший месяц.

Лифтбек MG6. Длина кузова 4659 мм, двигатель 1.5, 168 л.с.

Пресс-служба отмечает, что дилерская сеть MG Motor в России сейчас насчитывает более 30 центров в 18 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Нижний Новгород, Красноярск, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Тюмень, Ульяновск, Новосибирск, Пенза, Тамбов, Смоленск, Сургут, Оренбург, Казань, Набережные Челны, Севастополь. Планируется дальнейшее расширение.

Кроссовер MG HS. Длина кузова 4574 мм, двигатель 2.0, 229 л.с.

Сообщается также, что поставки запчастей уже налажены: работает постоянно пополняемый центральный склад в Москве, еще два склада действуют на территории Уральского федерального округа, а еще пять складов должно быть открыто в ближайшее время.

Кроссовер MG ZS Длина кузова 4314 мм, двигатель 1.5, 114 л.с.

Российский дистрибьютор бренда планирует выйти на продажи 20 тысяч автомобилей в год. Напомним, MG Motor – бренд изначально британский, основанный в 1924 году, но в новейшей истории принадлежащий китайской корпорации SAIC Motor.