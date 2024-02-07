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На трассе М-10 в Ленобласти инспекторы ДПС остановили нарушителя при помощи оружия

В Ленобласти сотрудники ДПС стреляли во время погони за нарушителем

Для задержания нарушителя ПДД сотрудникам Дорожно-патрульной службы Ленинградской области Тосненского района пришлось воспользоваться табельным оружием. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Соответствующее видео обнародовано в Сети. Отмечается, что сотрудники патрулировали участок на 667-м километре автодороги М-10 «Россия». После того как водитель подозрительного автомобиля Chery Tiggo 7 Pro проигнорировал просьбу патруля остановиться, полицейские пустились за ним в погоню.

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Во время преследования водитель «неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге», уточняют в ГУ МВД. Только после того, как на 670-м километре трассы М-10 полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем в направлении нарушителя, водитель свернул с трассы. Лихача задержали на втором километре подъезда к Колпино.

«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — уточнили в полиции.

Водителем оказался 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, причем у него были признаки алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне находился его соотечественник, оба мужчины не состоят на миграционном учете. В их отношении сотрудники ДПС составили протокол, отправили в полицию, а машину поставили на охраняемую стоянку.

Источник: fontanka.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
07.02.2024
Фото:Depositphotos
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